Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos

El Ayuntamiento de La Carlota ha comunicado este viernes la detección de un caso de leishmaniosis en uno de sus vecinos, lo que ha obligado a introducir una serie de medidas específicas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Integral de Mosquitos, "con el objetivo de minimizar la presencia de estos vectores en todo el término municipal y reducir así el riesgo de trasmisión del virus" y siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Salud.

La leishmaniosis se contagia por el mosquito flebótomo, que pica previamente a un animal infectado, se contagia y, al volver a picar a un ser humano, le transmite la enfermedad. "Por ello es fundamental la prevención como la única medida eficaz con el control de esta enfermedad de evolución crónica, que se caracteriza por afectar a piel, mucosas y vísceras, dependiendo de la especie de leishmania causante y de la respuesta inmunitaria del individuo afectado", explica el consistorio carloteño.

El periodo de mayor riesgo se extiende hasta noviembre, por lo que se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para la adopción de medidas preventivas. Entretanto, el Ayuntamiento ha informado de que ejercerá "las medidas de control en espacios públicos y municipales".

En el comunicado a los vecinos, el Consistorio recuerda que la Organización Colegial Veterinaria advierte de las consecuencias graves de la leishmaniosis y pide que se apliquen repelentes a los animales, ya que "el hecho de que el animal no desarrolle la enfermedad clínica no impide que pueda transmitir la enfermedad si es picado por el insecto, por lo que el uso adecuado de collares o pipetas continúa siendo imprescindible".

Evitar las horas de más actividad del flebótomo

Los mosquitos flebótomos suelen ser más activos durante el atardecer, el amanecer y las primeras horas de la noche. Por ello instan a la población a evitar esas franjas horarias para salir a pasear con los perros. Además, piden que se procure que las mascotas no duerman en el exterior, debido a que esto aumenta considerablemente las posibilidades de poder infectarse.