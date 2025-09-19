La compañía lucentina del sector del automóvil Tobalo incorpora la marca china Bestune.

La compañía lucentina del sector del automóvil Tobalo, implantada en varias provincias de Andalucía, añade a su extensa gama la marca china Bestune.

La empresa local, al cumplir su 75 aniversario, se convierte en distribuidora de estos vehículos, caracterizados por un moderno y completo diseño y una excelente relación calidad y precio.

Actualmente, Bestune, a través de la sociedad Kngloo, únicamente está radicada, en el panorama nacional, en Barcelona, Madrid, Valencia y Almería.