Motor

La compañía lucentina del sector del automóvil Tobalo incorpora la marca china Bestune. / MANUEL GONZÁLEZ

Manuel González

Lucena

La compañía lucentina del sector del automóvil Tobalo, implantada en varias provincias de Andalucía, añade a su extensa gama la marca china Bestune.

La empresa local, al cumplir su 75 aniversario, se convierte en distribuidora de estos vehículos, caracterizados por un moderno y completo diseño y una excelente relación calidad y precio.

Actualmente, Bestune, a través de la sociedad Kngloo, únicamente está radicada, en el panorama nacional, en Barcelona, Madrid, Valencia y Almería.

