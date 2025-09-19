Para todos los públicos
Catas, visitas teatralizadas y animación en el Día del Turismo de Puente Genil
Del 26 al 28 de septiembre en el Museo Histórico Municipal se desarrollarán diferentes propuestas, todas ellas gratuitas
La concejala de Cultura, Educación y Turismo de Puente Genil, María Delgado, ha presentado este viernes el programa de actividades con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebrará el sábado 27 de septiembre. Entre las propuestas destacan visitas teatralizadas, animación y catas de productos locales.
Las actividades tendrán lugar entre el viernes 26 y el domingo 28 en el Museo Histórico Municipal. La primera cita será El Museo despierta al caer la noche, a partir de las 20.30 horas del viernes. Se trata de «una visita diferente, con sorpresas, animación y un toque misterioso, ideal para disfrutar en familia o con amigos», ha destacado Delgado.
El sábado, a las 11.00 horas, se celebrará Ecos del pasado. Orígenes de Puente Genil, «un recorrido por nuestras raíces a través de piezas arqueológicas», ha explicado la edil. A las 13.00 tendrá lugar una cata de vinos acompañada de productos locales.
El domingo será el turno del teatro, con dos pases de visitas teatralizadas a cargo de Teatro Avanti, a las 11.30 y 11.45 horas. La propuesta combinará música, humor e historia, con un formato pensado para toda la familia.
Todas las actividades son gratuitas, aunque será necesaria la reserva previa de plaza a través de la web de la Delegación de Turismo.
«Con estas jornadas queremos poner en valor lo que somos, lo que tenemos y hacia dónde queremos ir: un turismo más cercano, respetuoso con el medio ambiente y sostenible. Invitamos a nuestros vecinos y a quienes nos visiten a redescubrir Puente Genil durante ese fin de semana de una manera diferente y especial», ha subrayado Delgado. La concejala ha añadido que «es necesario reflexionar sobre el modelo turístico del futuro», apostando por «el impulso de la economía local, la protección de las tradiciones y el cuidado del entorno».
