Baena celebra la declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa como "un hito histórico"

El Ayuntamiento de Baena ha celebrado este viernes como "un hito histórico" para la localidad la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional. La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha comparecido en el salón de plenos para compartir la noticia y agradecer el esfuerzo colectivo que ha hecho posible esta distinción.

Serrano ha calificado este día como "muy especial para Baena", subrayando que este reconocimiento "no es del Ayuntamiento ni de una institución, sino de todo el pueblo", y ha destacado la labor de las cofradías, hermandades, cuadrillas, parroquias, artesanos y vecinos, que han mantenido viva esta tradición durante siglos.

"Nuestra Semana Santa tenía todos los ingredientes para ser una marca turística de España. Por eso iniciamos este camino hace años, porque sabíamos que Baena se lo merecía", afirmó Serrano, recordando que el primer expediente para esta distinción se impulsó ya en su primera etapa como alcaldesa entre 2011 y 2013.

La regidora ha tenido palabras de reconocimiento para Juan Carlos Roldán, presidente de la Agrupación de Cofradías, que ha trabajado "codo con codo" con el Ayuntamiento y los técnicos municipales para que el expediente presentado fuera "impecable" y cumpliera todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Turismo.

Además, ha agradecido expresamente el apoyo de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Turismo y del Grupo de Desarrollo Rural Adegua, entidades que han respaldado el proyecto.

Con esta declaración, Baena se suma al selecto grupo de ciudades andaluzas –Granada, Málaga y Sevilla– cuyas celebraciones de Semana Santa tienen proyección internacional. Serrano destacó que este reconocimiento "atraerá más visitantes, generará oportunidades de desarrollo económico y pondrá a Baena en el mapa mundial".

Proyectos en marcha

La alcaldesa también adelantó algunos de los proyectos en marcha para aprovechar este impulso turístico, como la creación del Museo de la Semana Santa, que incluirá una sala inmersiva y mejoras de accesibilidad. El objetivo es que los visitantes puedan experimentar la Semana Santa de Baena durante todo el año, contribuyendo a la desestacionalización del turismo y a la generación de empleo local.

"Hoy Baena se abre al mundo. Este título nos da proyección internacional, pero sobre todo reconoce lo que ya sabíamos: que nuestra Semana Santa es única en el mundo. Hoy es un día para sentirnos orgullosos de nuestra identidad y de seguir trabajando para que estas tradiciones se transmitan de generación en generación", concluyó Serrano, visiblemente emocionada.

El acto finalizó con un llamamiento de la alcaldesa a "defender y difundir la riqueza cultural, natural y patrimonial de Baena", convencida de que esta distinción servirá para consolidar el municipio como un destino turístico de referencia en Andalucía y España.