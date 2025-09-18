La Junta pide a la CHG que sea receptiva y que autorice la obra de conexión de La Colada

El delegado en Córdoba de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha pedido hoy a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que sea receptiva y autorice la obra de conexión de La Colada con Sierra Boyera. La Junta tiene previsto entregar a final de mes el modificado del proyecto que ya rechazó el organismo de cuenca, por lo que Acosta ha demandado "el compromiso y el apoyo de la Confederación" para que los trabajos puedan llevarse a cabo.

El delegado de Agua ha adelantado algo de los cambios que se han introducido con respecto al proyecto original y ha asegurado que su plan "no duplica ninguna infraestructura" de las realizadas en las obras de emergencia, y que fue la razón principal para que la CHG no autorizara de primeras la intervención. Acosta ha insistido en que lo que se pretende es mejorar esa infraestructura ya hecha, aprovechando, además, "el 100% de la obra realizada" en su día.

Básicamente, y según el delegado de Agricultura, lo que se pretende es utilizar la torre de toma que se hizo cuando se construyó el pantano y que nunca llegó a ponerse en funcionamiento. Una torre de toma, ha recordado, "que utilizan todos los pantanos del mundo" y que lo que permite es captar aguas a distintas profundidades.

Seguir trabajando con "seriedad y rigor"

En definitiva, Acosta ha avanzado que la Junta continuará trabajando en ese modificado que se entregará a final de mes con el objetivo de que la CHG dé su brazo a torcer. "Nosotros tenemos que decir que seguimos trabajando con seriedad y con rigor para que la obra de La Colada se lleve a cabo", ha señalado, para apostillar, eso sí, que todavía no terminan de entender cuál es la razón de la CHG para no autorizar la obra.