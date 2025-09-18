Fuentes dice que no pierde la esperanza con la conexión de La Colada, pero reitera que se mirará a Puente Nuevo "si no hay consenso"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha hablado este jueves, de nuevo, del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera y de lo que puede pasar en las próximas semanas. Tal y como ha informado este periódico, la Junta de Andalucía (que se encarga de financiar la obra) tiene previsto presentar a finales de mes el modificado al proyecto que ya rechazó la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) al considerar que lo propuesto suponía duplicar lo que ya se hizo con la obra de emergencia. Si bien Fuentes ha señalado que "hasta última hora hay que tener esperanza" y ha asegurado que "sigo creyendo en el diálogo", también ha dejado claro que "no voy a estar cuatro meses consintiendo que me sigan mareando". La alternativa, que ya ha comentado en alguna que otra ocasión, sería hacer la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera.

Ante la pregunta de si confía en que la CHG acepte los cambios propuestos por la Junta, el presidente de la Diputación ha manifestado que en lo que confía es que "los técnicos lleguen a un acuerdo". La solución que proponen los técnicos tanto de Junta como de Diputación, ha insistido Fuentes, supone garantizar el agua de mayor calidad para los habitantes de la zona norte, aparte de buscar también un remedio a la cuestión energética, teniendo en cuenta que el bombeo actual supone un gasto de 6.000 euros diarios en gasóleo.

Imagen de archivo de Salvador Fuentes en el embalse de La Colada. / CÓRDOBA

"Lo que se quiere es sacar buena agua porque aquello lleva allí 20 años como una piscina", ha dicho Fuentes, que si bien no ha cerrado a la puerta a llevar todo este asunto a los juzgados, sí aboga por la alternativa de Puente Nuevo. El presidente de la Diputación también ha apremiado a buscar una solución lo antes posible, recordando que Sierra Boyera se hizo para abastecer a 11 pueblos y ahora mismo abastece a 27, con el horizonte de que hay agua para dos años o dos años y medio como mucho. "Si Sierra Boyera está conectada a La Colada, garantizamos el suministro, pero con garantía del agua", ha indicado, para añadir que "si no hay posibilidad con La Colada, reivindicaré Puente Nuevo".

El modificado

La CHG dio a la Junta de Andalucía seis meses para presentar un modificado al proyecto rechazado de inicio. Finalmente, y según confirmaron a CÓRDOBA fuentes del Gobierno autonómico, serán dos meses los empleados para presentar los cambios, que está previsto que se entreguen a la CHG a finales de este mismo mes de septiembre. En cuanto a esos cambios que deben introducirse, lo que sí se sabe es que la CHG quiere que se mantengan las canalizaciones actuales construidas hace un par de años en una situación de emergencia. Otra de las claves es la conexión a la línea eléctrica para evitar el enorme gasto en combustible que suponen las bombas de gasóleo, algo a lo que la CHG nunca se ha opuesto. Además, el proyecto al que se opuso la CHG incluía tomas en profundidad de la presa de La Colada, como complemento a las actuales que se realizan en la superficie.