Fuente Obejuna acoge este fin de semana sus ferias agroganadera y agroalimentaria

Del 19 al 21 de septiembre el municipio de Fuente Obejuna volverá a convertirse en punto de encuentro del sector agrícola y ganadero en la 41ª edición de FAGA y la 13ª de su Feria Agroalimentaria, citas que están consolidadas y que ponen en valor los recursos endógenos del norte de la provincia.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha destacado durante la presentación del cartel que “la institución respalda desde siempre esta cita porque es sin duda un escaparate único donde confluyen la tradición y la innovación y donde se encuentran agricultores, ganaderos y público general”.

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha agradecido la colaboración de todas las entidades e instituciones implicadas, así como de las empresas mellarienses y de todas las personas que hacen posible FAGA. Asimismo, ha animado a toda la provincia “a participar, disfrutar y descubrir en esta 41ª edición de FAGA todo lo que Fuente Obejuna y su comarca tienen que ofrecer”.

En FAGA estarán presentes razas ovinas, caprinas, bovinas y equinas gracias a la participación de asociaciones como la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, la Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces, la Federación Española de Criadores Limousin, el Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba y ejemplares de ganaderos locales y comarcales.

Programación FAGA 2025

El viernes, 19 de septiembre, tendrá lugar la tradicional carrera popular infantil, el 2º Concurso Morfológico Regional de la Raza Merino Precoz y el Concurso Morfológico de Ganado Ovino de Exposición.

El sábado, 20 de septiembre, la jornada de mañana contemplará una carrera de galgos, una ponencia y degustación de aceite Monterrubio, el taller ‘Imagina ser veterinario’ para público infantil, las jornadas sobre ‘Técnica reproductiva en ovino de carne’ y la subasta de chuletón de Limousin.

Por la tarde tendrá lugar el taller para niños Proceso de ordeño y elaboración de quesos y el 3º Concurso Morfológico de Ganado Bovino Limousin. Cerrará la jornada el espectáculo ecuestre Gran espectáculo fantasía.

El último día, el domingo 21, se celebrará la tradicional subasta de ganado, la entrega de premios de los concursos, un paseo de caballos y una exhibición de cortadores de jamón y quesos mellarienes. Asimismo, durante toda la feria habrá actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas.