La Diputación de Córdoba mejorará el abastecimiento de agua en 15 aldeas de Fuente Obejuna y Belmez

La Diputación de Córdoba mejorará el abastecimiento de agua en 15 aldeas pertenecientes a los municipios de Fuente Obejuna y Belmez con el arreglo de más de 5.000 metros de tuberías que ahora mismo presentan fugas y averías y complican el abastecimiento a unos 1.000 habitantes de estas zonas. El presidente de la institución provincia, Salvador Fuentes, el gerente de la empresa provincial de aguas Emproacsa, Manuel Martín, y el jefe de Servicio de Producción de Potables y Redes de la Zona Norte de la empresa, Gabriel Benítez, han informado este jueves de las claves de la intervención, que costará en su primera fase algo más de 900.000 euros.

Según Benítez, se trata de una actuación ampliamente demandada por los vecinos de la zona, que sufren cortes de agua debido al mal estado que presentan las tuberías del suministro. Lo que se hará, ha detallado el técnico de Emproacsa, es sustituir esas tuberías, que están hechas de fibrocemento, por otras de fundición dúctil. La obra no supondrá cortes del suministro mientras se desarrolle, ha asegurado Benítez, que ha añadido que está previsto que dure unos seis meses, aunque podrían ser menos dado que el terreno no es especialmente complicado. El tramo a arreglar se sitúa entre el depósito de Los Pánchez (aldea de Fuente Obejuna) hasta el depósito de Los Parques.

Un tema "cualitativo"

Por su parte, Salvador Fuentes ha defendido la actuación, señalando que se trata más de un tema "cualitativo" que "cuantativo", al no ser excesiva la inversión que se precisa. Para el presidente de la Diputación es importante dar solución a estos 1.000 vecinos de la zona que, desde hace diez años, vienen sufriendo incidencias, fugas y desconexiones con el suministro de agua.

Fuentes ha avanzado que la obra tendrá una segunda fase, que se hará cuando acabe la primera, donde se invertirán 450.000 euros para intervenir en otros 2,3 kilómetros de tuberías, ya localizados todos en Fuente Obejuna. "Serán 1,5 millones de euros para prestar el servicio con más calidad", ha defendido el presidente de la institución provincial, que ya ha adelantado que en 2026 se seguirá haciendo "una fuerte renovación" de más sistemas de traslado de agua.