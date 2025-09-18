Este viernes
Un día de educación vial para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad en Palma del Río
El autobús urbano será gratuito este viernes en todos sus trayectos
El Ayuntamiento de Palma del Río ha preparado diversas actividades para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad. Será este viernes 19 de septiembre cuando se realicen numerosas actividades centradas en la educación vial fundamentalmente. El delegado de seguridad en el Consistorio palmeño, Francisco Javier Navarro, ha detallado que estas actividades "se concentran en un día para fomentar la movilidad urbana". Así, este viernes el "autobús urbano de la ciudad que nos lleva al ambulatorio o la estación será gratuito en todos sus trayectos, no tendrán que pagar nada", fomentando así el transporte público.
Según el concejal, "como sabemos que hay una problemática importante con los patinetes, se va a dar una formación sobre el uso de estos vehículos". La impartirá la Policía Local a los alumnos del IES Antonio Gala y el colegio salesiano San Luis Rey de la localidad.
En la Plaza Mayor de Andalucía, "gracias a la colaboración de varias asociaciones y empresas", se van a realizar diversas actividades. La actividad la organiza la concejalía de Seguridad apoyada por las concejalías de Deportes y Turismo.
Muestra de vehículos oficiales
Desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche se podrá conocer mejor los vehículos oficiales de Policía Local, Bomberos y Protección Civil. "Habrá una exposición de vehículos en la plaza y se contará con voluntarios de asociaciones como Buscando un Sueño, Futuro Singular, Palma Patina, la asociación MTB, Balzheimer y el Grupo Senderista Palmeño". La autoescuela Lusán es una empresa que también participa en la iniciativa.
Gracias todas estas colaboraciones se ponen en marcha iniciativas como un circuito de karts a pedales en la plaza y las inmediaciones de la misma y un circuito en silla de ruedas denominado Ponte en su Lugar para concienciar de los obstáculos que se encuentran las personas que utilizan este medio de movilidad a diario. "También habrá una actividad con Palma Patina que es con patines y se denomina Diversión sobre Ruedas y tendremos un circuito con cuatriciclos donde deberán ir personas adultas con los niños que deseen participar", concluía Navarro.
