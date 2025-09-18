Sucesos
Dos detenidos por tráfico de drogas tras una reyerta en plena calle en Lucena
Los hechos han tenido lugar durante la madrugada de este jueves en la calle Las Tiendas
Dos varones han sido detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas tras desencadenarse una reyerta en la calle Las Tiendas de Lucena ocurrida en la madrugada de este jueves.
Un aviso ciudadano alertó a la Policía Local. La información advertía de la implicación de varias personas en una riña y hasta dos dotaciones policiales se desplazaron hasta la céntrica vía. Al llegar, los agentes comprobaron en las inmediaciones de un establecimiento que la disputa tenía su origen en un presunto acto de compraventa de sustancias estupefacientes.
Finalmente, la actuación policial permitió la aprehensión de 90 gramos de una sustancia, aparentemente catalogada como cocaína, además de útiles destinados a su pesaje y distribución. Del mismo modo, los policías se incautaron de una cantidad significativa de dinero en billetes de pequeño valor y moneda fraccionada.
El Ayuntamiento destaca la "rápida respuesta" de la Policía
En el operativo colaboraron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a quienes fueron entregados los dos arrestados y las diligencias instruidas, asumiendo, por tanto, la posterior investigación.
El Ayuntamiento de Lucena resalta "la rápida respuesta" y "la coordinación" entre las fuerzas de seguridad en este servicio hasta "neutralizar" una actividad ilícita y garantizar la seguridad ciudadana, al tiempo que expresa su gratitud a la colaboración ciudadana.
