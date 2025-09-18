Detenidos dos jóvenes de 19 y 22 años en Baena por tráfico de drogas

La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Baena ha detenido a dos jóvenes, de 22 y 19 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. La droga intervenida arrojó un peso de 33 gramos.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes observaron en un punto de identificación de personas y vehículos, desarrollado con la Policía Local, un coche ocupado por dos jóvenes de la localidad, conocidos por los agentes por sus antecedentes policiales, que les resultaron sospechosos, por lo que decidieron pararlos y proceder a su identificación.

Tras parar el vehículo e identificarlos, ante la sospecha de que pudieran transportar algún tipo de droga, los agentes registraron corporalmente a ambos, lo que permitió localizar un envoltorio con una sustancia blanca, que tras un primer análisis se identificó como cocaína de gran pureza y que arrojó un peso de 33 gramos, que fue intervenida.

Por lo expuesto, y tras superar los límites establecidos para ser considerada cantidad de notoria importancia, los agentes detuvieron a ambos jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, a la vez que intervinieron el vehículo en el que circulaban. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.