Sucesos
Detenidos dos jóvenes de 19 y 22 años en Baena por tráfico de drogas
La Guardia Civil ha intervenido 33 gramos de cocaína y el vehículo en el circulaban
EP
La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Baena ha detenido a dos jóvenes, de 22 y 19 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. La droga intervenida arrojó un peso de 33 gramos.
Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes observaron en un punto de identificación de personas y vehículos, desarrollado con la Policía Local, un coche ocupado por dos jóvenes de la localidad, conocidos por los agentes por sus antecedentes policiales, que les resultaron sospechosos, por lo que decidieron pararlos y proceder a su identificación.
Tras parar el vehículo e identificarlos, ante la sospecha de que pudieran transportar algún tipo de droga, los agentes registraron corporalmente a ambos, lo que permitió localizar un envoltorio con una sustancia blanca, que tras un primer análisis se identificó como cocaína de gran pureza y que arrojó un peso de 33 gramos, que fue intervenida.
Por lo expuesto, y tras superar los límites establecidos para ser considerada cantidad de notoria importancia, los agentes detuvieron a ambos jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, a la vez que intervinieron el vehículo en el que circulaban. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
- Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día
- El Infoca logra estabilizar dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro
- La criminalidad cae en los grandes municipios de la provincia de Córdoba tras varios años de subidas
- La Diputación desistirá del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera 'si no hay acuerdo' con la CHG
- Condenado a cinco años de cárcel por violar a una menor en Córdoba a la que conoció en Instagram
- Dos trabajadores detenidos en Villa del Río tras robar muebles de su empresa y venderlos a precio de ganga