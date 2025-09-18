Baena celebra del 26 al 28 de septiembre su Cata del Vino y Feria de la Tapa Cofrade

El Ayuntamiento de Baena, a través de sus delegaciones de Festejos y Cultura, ha presentado este jueves la vigésima edición de la Cata del Vino y la decimonovena edición de la Feria de la Tapa Cofrade. El evento se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la localidad.

El acto de presentación ha contado con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Baena, de la Bodega Jesús Nazareno —encabezada por su presidente, Cristóbal Tarifa— y de la Agrupación de Cofradías, representada por su vicepresidenta, Maricruz González.

Durante la comparecencia se ha confirmado la disponibilidad de servicio de autobús gratuito, cuyo punto de salida será concretado en los próximos días, para facilitar el acceso de los asistentes.

La Feria de la Tapa Cofrade contará con la participación de 18 hermandades, que ofrecerán una variada propuesta gastronómica. Para amenizar las jornadas, se ha programado música en directo: el Grupo Musical Remeneo abrirá la programación el viernes, el sábado será el turno de Supertono y Musicalia, y el domingo se contará con música ambiente hasta el cierre.

Colaboradores y voluntarios

Desde la organización se ha mostrado el agradecimiento a la colaboración de las empresas patrocinadoras, de los voluntarios y del Ayuntamiento de Baena por su apoyo continuo, así como a la ciudadanía por su participación año tras año. "Este evento se ha convertido en una cita ineludible en el calendario local", destacó González, quien animó a vecinos y visitantes a acercarse para "disfrutar de un buen ambiente, degustar tapas de calidad y colaborar con las cofradías".

Por su parte, Cristóbal Tarifa ha subrayado que esta vigésima edición es "una celebración de nuestros vinos, que forman parte de la vida y la identidad de Baena", adelantando que se están preparando ofertas especiales para los asistentes.

El concejal de Festejos ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, jóvenes y mayores, así como a vecinos de los municipios cercanos, a sumarse a estas jornadas festivas. "Será un fin de semana para compartir, disfrutar y poner en valor nuestras tradiciones", concluyó.