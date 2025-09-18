Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

El Ayuntamiento de Santaella inicia la obra del nuevo colector, clave para la red municipal de aguas

El proyecto dotará al principal acceso norte de una infraestructura de saneamiento eficiente

Visita del alcalde a la zona en la que se va a intervenir.

Visita del alcalde a la zona en la que se va a intervenir. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Santaella ha puesto en marcha la obra del nuevo colector en la avenida del Emigrante, un proyecto adjudicado a la empresa Construcciones Pavón SA con un presupuesto de 231.300,37 euros y un plazo de ejecución de seis meses, que se enmarca en los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2024-2027 de la Diputación de Córdoba. La actuación se ubica en un área estratégica para el municipio, ya que constituye el principal acceso al núcleo urbano de Santaella por la zona norte.

Esta vía, antiguamente una carretera comarcal (CP-42), fue cedida en 2003 por la Diputación al Ayuntamiento tras perder su carácter de carretera en favor de la A-379, pasando a formar parte del viario público. El alcalde, José del Río, ha destacado la importancia de esta intervención, indicando que «se trata de una obra muy necesaria, que va a mejorar de manera directa la calidad de vida de los vecinos y vecinas de todo el municipio, porque con este nuevo colector garantizamos un sistema de saneamiento más seguro, moderno y adaptado a las necesidades actuales de Santaella».

El proyecto de construcción contempla la ejecución de un nuevo colector de saneamiento con el objetivo de aumentar la capacidad hidráulica del sistema municipal y dotar la zona de una red moderna y eficiente para la evacuación de aguas residuales y pluviales. Esta infraestructura dará servicio a todas las edificaciones existentes en la avenida y reforzará la gestión de aguas fluviales, reduciendo riesgos de acumulación y mejorando las condiciones urbanas del entorno.

