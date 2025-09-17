Vanessa Mariscal: «El Carpio avanza con ilusión, unidad y proyectos que miran al futuro»

- ¿Qué valoración hace de estos 26 meses de gobierno?

Hemos cruzado el ecuador tras un periodo de trabajo intenso, de esfuerzo constante y absoluta dedicación. No han sido meses fáciles, pero sí profundamente enriquecedores. Servir a El Carpio es un honor, pero también una responsabilidad ética que asumimos con seriedad, compromiso y vocación pública. Partíamos de una situación muy compleja, tras años de bloqueo político y económico. Sabíamos que había muchas expectativas puestas en el cambio político que representamos, y somos los primeros en reconocer que no todo ha sido tan rápido ni tan visible como muchos esperaban. Una legislatura es un periodo corto para transformar a fondo un municipio, y todo cambio necesita tiempo y adaptación. Somos conscientes de que hay mucho que mejorar, mucho por hacer, mucho por escuchar a nuestros vecinos… Pero estamos convencidos de que hemos sentado bases firmes y que seguimos avanzando en la dirección correcta y lo mejor aún está por venir y pronto empezarán a verse los frutos.

- ¿Qué proyectos resalta de los logrados durante este tiempo y qué han supuesto para su pueblo?

En apenas dos años hemos ejecutado obras de gran calado —calles Carroza, Colegio, Santo, Sol y Plaza del Triunfo, mejoras integrales en los equipos de filtrado y depuración de la piscina municipal, terminación de jardineras de Avda. Mariana Pineda, mejoras en vías urbanas de nuestras aldeas o eficiencia energética y mejora de envolventes en edificios (muro cortina en edificio consistorial – entre otros)— y hemos impulsado proyectos estratégicos en colaboración con Diputación, como el asfaltado e iluminación del camino de Maruanas-El Carpio, mejoras hidráulicas estratégicas o una reforma en el CEIP Ramón y Cajal. A la vez, hemos puesto en marcha inversiones que verán la luz en los próximos años: la renovación del Campillo, la adquisición del antiguo convento de la Piedad para crear una bolsa de estacionamiento en la zona centro, una actuación de mejora en el BIC Torre Garci-Méndez, la renovación integral de las calles Cervantes y Concepción o actuaciones de mejora en instalaciones deportivas, como el campo de fútbol. Por otro lado, otro gran logro ha sido la posibilidad de aprobar tras años de unos ejercicios prorrogados desde el año 2020, unos presupuestos propios y acordes a un proyecto de pueblo, los presupuestos más dotados de la historia de El Carpio. Hemos optimizado servicios, como por ejemplo la gestión de la piscina municipal, contratada a empresas privadas en el pasado, que habían generado un gran déficit. Lo que antes era un servicio privatizado, hoy funciona bajo una gestión pública sostenible, con resultados positivos tanto en rentabilidad como en creación de empleo para la población local. Pero todo no ha sido inversión, también ha habido un gran trabajo en el ámbito cultural, del bienestar social, asociativo… Todos estos proyectos han supuesto una fuente de oportunidad laboral y de mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos.

- Este año se conmemora el 700 aniversario de la Torre de Garci Méndez, emblema de la localidad. ¿Cómo se viene celebrando esta efeméride y qué queda por vivir durante este año?

No todos los pueblos pueden presumir de tener una fecha de cumpleaños ni de cumplir 700 años de historia. Para nosotros es una efeméride de enorme importancia y la hemos asumido con toda la responsabilidad que merece. Desde el Área de Cultura y con el respaldo de todo el Ayuntamiento, hemos trabajado codo con codo —y con la inestimable aportación económica del Patronato de Turismo de la Diputación— para hacer posible un programa cultural sin precedentes en El Carpio, que se extiende a lo largo de todo el año. En estos meses hemos disfrutado de conferencias, exposiciones, conciertos y actividades de gran nivel, pero lo mejor está aún por llegar: será en octubre y noviembre cuando vivamos la parte más intensa del aniversario, con los actos institucionales, un espectáculo ecuestre, un gran mercado medieval, el estreno de una composición musical, el concierto de la Orquesta de Córdoba, la procesión extraordinaria patronal y muchas otras propuestas que llenarán de vida y orgullo nuestras calles. Desde aquí invito a todos y todas a acompañarnos en esta ocasión única e histórica, porque este magno centenario es un motivo de celebración para todo nuestro pueblo y una oportunidad única para visitarlo y conocerlo.

- ¿Qué nuevos retos tienen de aquí hasta que concluya vuestro mandato?

Entre los grandes retos que tenemos por delante está la formulación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), una herramienta clave para dar respuesta a los problemas de dotación de personal del Ayuntamiento y mejorar su funcionamiento interno. Estamos trabajando en la Redacción del Plan Especial de integración paisajística, así como en la redacción y modernización de muchas ordenanzas para tratar de incentivar la fijación de población, evitar el éxodo de talento juvenil y otros… los grandes retos de nuestra sociedad actual. También queremos dar un impulso a la dinamización del Área de Participación, modernizando y ampliando el alcance de los convenios con el tejido asociativo local, porque entendemos que las asociaciones y colectivos son la base de la vida social y cultural de El Carpio. Otro de nuestros objetivos es atraer empresas e inversión hacia nuestro magnífico tejido industrial, generando empleo y oportunidades. Y, por supuesto, tenemos el compromiso de culminar las inversiones ya iniciadas en la primera fase de la legislatura, que darán continuidad al esfuerzo realizado hasta ahora. Pero si hay un reto que consideramos prioritario es seguir mejorando la atención al ciudadano: escuchar más, estar más cerca y hacer que cada vecino sienta que su Ayuntamiento está a su lado para avanzar juntos hacia el futuro.

- ¿Qué papel juegan las hermandades, cofradías, asociaciones y demás colectivos en el dinamismo socioeconómico de la localidad?

Son el alma de nuestro pueblo. Sin ellos El Carpio no sería lo que es. Con su esfuerzo y entrega dinamizan la vida social, cultural, deportiva y económica; mantienen vivas nuestras tradiciones y hacen posible muchas de las actividades que disfrutamos. Son un ejemplo de compromiso y superación.

«El Carpio avanza con un proyecto firme y un equipo comprometido»

- ¿Qué valoración hace de todo el equipo de gobierno?

Muy positiva. Somos personas comprometidas, diversas y con experiencia en distintos ámbitos, lo que nos permite ofrecer una gestión eficaz, realista y cercana. Más que compañeros, somos un grupo unido que cree en la fuerza del trabajo en equipo para transformar nuestro municipio. Somos hombres y mujeres que amamos profundamente a nuestro pueblo y compartimos un proyecto unitario: impulsar El Carpio y hacerlo avanzar cada día.

- No se encuentra desde hace unas semanas Carlos Peláez al frente del Ayuntamiento. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a él y al pueblo en general?

El alcalde, Carlos Peláez, es compañero y amigo, y conoce de primera mano mi apoyo y deseos de pronta recuperación. Por tratarse de un ámbito personal y privado, no me corresponde ofrecer más detalles. Al conjunto de vecinos y vecinas de El Carpio quiero trasladarles un mensaje de tranquilidad y confianza: el Ayuntamiento continúa funcionando con normalidad, los proyectos siguen avanzando y el pueblo está bien atendido. Esa es mi responsabilidad y la del equipo de gobierno.

- ¿Qué ha cambiado en la forma de gestionar el Ayuntamiento desde la entrada del Partido Popular?

Hemos apostado por una gestión cercana, transparente y participativa, resolviendo los problemas del día a día y planificando con visión de futuro. Además, hemos sentado las bases de una política diferente en El Carpio: donde todos los partidos, incluida la oposición, tienen un papel relevante y necesario; donde se reconocen los errores con humildad y se aprende de ellos; y donde las personas están por encima de las siglas. Tras años en los que la vida política se caracterizaba por el bloqueo, la descalificación y la desunión, hemos abierto la puerta al diálogo y al cogobierno. Hemos contribuido a un cambio de actitud en la política local. Todos somos necesarios para construir El Carpio que queremos. Con diálogo, cooperación y un compromiso compartido, avanzamos juntos. Cuando hay consenso y se suman opiniones, El Carpio gana. Y este es el camino que queremos seguir recorriendo, el de sumar para construir juntos el pueblo que todos soñamos y merecemos.

- También está usted al frente de la Cultura, ¿Qué otras actividades han desarrollado y qué respuesta han visto por parte de los vecinos y visitantes?

La Cultura ha sido, desde el inicio de legislatura, una de las áreas de dedicación más directa y vocacional. El Carpio tiene una trayectoria cultural importante, con proyectos muy reconocidos en el pasado, pero también sentíamos que había una cierta desconexión con la ciudadanía. Nuestra apuesta ha sido clara: acercar la cultura a todos, sin etiquetas, sin filtros de edad, creencias o estilos. La cultura debe ser una herramienta de creación y crecimiento. Hemos trabajado por cerrar etapas importantes, como el proyecto Scarpia, que tuvo una gran proyección en el pasado, y lo hemos hecho con respeto y responsabilidad. Al mismo tiempo, hemos impulsado un nuevo proyecto propio, como es elevARTE, que este año celebra su segunda edición con el paisaje como eje central. También hemos recuperado memoria con actos como el homenaje a María Teresa López, ‘la chiquita piconera’, que conectan nuestra historia con el presente, ‘Cuerdas con Alma’ homenaje en el día de los difuntos, y muchos otros… Nos sentimos profundamente orgullosos del talento local que tenemos en El Carpio. Contamos con una gran cantidad de artistas, músicos, creadores de todas las disciplinas que merecen reconocimiento y oportunidades. Apostamos de forma decidida por nuestras formaciones musicales – de reconocido nivel y trayectoria, por las asociaciones culturales y por una programación diversa y activa durante todo el año. Además, cuidamos especialmente la comunicación, para acercar cada propuesta a nuestros vecinos y hacerla sugerente, viva y participativa. Y la respuesta no puede ser mejor: cada convocatoria cultural se llena, se disfruta y se valora. Pero más allá de la programación, creemos firmemente que la cultura es mucho más: es un motor de desarrollo local, una fuente de identidad y diferenciación, y un núcleo de oportunidades en el mundo rural. La cultura nos conecta con lo que somos, proyecta lo que queremos ser y nos permite imaginar y construir futuro sin renunciar a nuestras raíces.

- Presidencia, Tráfico, Patrimonio, Policía Local, Protección Civil y Gobernación sus otras áreas. ¿Cómo saca tiempo para todas?

Gobernar no es tarea de una sola persona. En nuestro equipo de gobierno entendemos la política como un ejercicio de liderazgo compartido, con responsabilidad conjunta y confianza plena en el trabajo en equipo. Actualmente, por mi condición de alcaldesa accidental asumo la coordinación de más áreas de las inicialmente previstas, pero siempre desde esa filosofía de colaboración transversal y de visión colectiva. Cada miembro del equipo tiene autonomía delegada y especialización en su ámbito, lo que permite que las decisiones sean más eficaces y cercanas. En ese modelo, mi papel es coordinar, facilitar y, sobre todo, escuchar. Las entidades locales como la nuestra, especialmente en entornos rurales, tienen recursos humanos muy limitados en comparación con la complejidad de los servicios que gestionan. Eso nos obliga a ser muy organizados, pero también a actuar con flexibilidad: a veces según la planificación establecida, y otras veces, atendiendo a lo urgente, lo prioritario o lo imprevisto. Aun con esas limitaciones, el balance es positivo. Todo ello ha sido posible gracias al compromiso de un equipo que cree en el servicio público y que antepone siempre el interés de El Carpio.

«Queremos que El Carpio sea un lugar donde poder vivir, invertir y crecer»

- ¿Por qué hay que visitaros?

Porque El Carpio es un pueblo con alma, con historia... Tiene una identidad propia muy marcada, que se percibe en sus calles, en su gente y en cada rincón de su entorno. Estamos a apenas unos minutos de Córdoba capital, pero conservamos la autenticidad y la tranquilidad de un pueblo con carácter, profundamente ligado a su tierra. Nuestra Torre de Garci Méndez es solo la puerta de entrada a un patrimonio amplio y diverso, que combina lo monumental con la cultura viva, la tradición con la vanguardia. Pero además, El Carpio está situado en un enclave natural privilegiado, entre la ribera del Guadalquivir y la campiña, lo que nos ofrece paisajes únicos y experiencias rurales auténticas por descubrir. Nuestra feria, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y, sobre todo, la hospitalidad de nuestra gente, hacen de El Carpio un destino cercano y acogedor. Un pueblo que se visita con curiosidad… y al que se vuelve con cariño.

- Tenemos muy pronto la llegada de la Base Logística Militar. ¿Cómo se posiciona El Carpio?

El Carpio se posiciona como un núcleo estratégico de primer orden. Estamos a solo 15 minutos de Córdoba y perfectamente comunicados con las principales vías de comunicación, como la autovía y la red ferroviaria, lo que nos convierte en un enclave ideal para la instalación de empresas y para el asentamiento de trabajadores. Es una oportunidad innegable para nuestro municipio y en el Ayuntamiento somos plenamente conscientes de ello. Disponemos de suelo industrial urbano directo y de primera calidad, listo para ser desarrollado y atraer inversión. Además, contamos con suelo suficiente para la creación de nuevas viviendas, y un casco urbano con un importante potencial para la rehabilitación, que ofrece actualmente una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado inmobiliario en la zona, según fuentes especializadas. El Carpio no solo es un lugar ideal para invertir, sino también para vivir. Nuestra apuesta es clara: queremos atraer a empresas y a familias, por eso trabajamos de forma constante y coordinada con la asociación local de comerciantes y empresarios, Acerca, para promover nuestro municipio y potenciar estas oportunidades. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero tenemos la voluntad y la capacidad para seguir impulsando nuestro desarrollo económico y social, consolidando a El Carpio como un referente en la comarca.

- ¿Cómo vivirá este año la Feria en su condición de alcaldesa?

Nada va a cambiar respecto a la situación accidental del cargo que detento. La afronto con normalidad, pues nada ha cambiado respecto a la implicación e intensidad dedicados, debido a que se trata de un trabajo colectivo. Espero vivirla intensamente con mi familia, con mis amigos y mis vecinos. Son unos días necesarios para el disfrute, la convivencia y compartir.

- ¿Qué mensaje lanza a los lectores de Diario CÓRDOBA?

Es una feria de las que se disfrutan de verdad: cercana, acogedora, sin agobios. Tiene el tamaño justo para pasearla con calma, para encontrarse con la gente, para vivirla en familia y con amigos. Es una oportunidad para despedir el verano con buen ambiente y ganas de compartir. A quienes no nos conocen, les animo a venir estos días: es una forma preciosa de descubrir nuestro pueblo, carácter y costumbres. Y a los que nos leen, que la vivan como siempre: con alegría, respeto y ganas de disfrutar. Nuestra feria no es solo una fiesta: es también una expresión de quiénes somos. Un pueblo con raíces, con alma, que se reúne, se reconoce y celebra lo que le une. Y cuando se hable de El Carpio queremos que se piense en eso: un pueblo que no se conforma, que sueña, que trabaja y que camina unido hacia su futuro.