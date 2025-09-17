Fiscalidad
El PSOE de Puente Genil rechaza la subida de la tasa de la basura un 55%
José Antonio Gómez cree que el gobierno local del PP "fríe a impuestos" a los ciudadanos pontaneses
El portavoz PSOE en Puente Genil, José Antonio Gómez, mostró este miércoles su rechazo a la modificación de la tasa de basura que el equipo de gobierno del PP llevará al pleno de septiembre, calificándola como un «nuevo basurazo» para los vecinos de Puente Genil.
Según explicó, el gobierno local, «lejos de aminorar la subida con respecto a 2024», que fue rechazada por la oposición al plantearse un incremento del 40% en el recibo de la basura, «este año se plantea -dijo- una subida del 55%, lo que supondrá que recibos actuales de 92 euros pasen a superar los 140 euros».
Según calificó Gómez, lo que está haciendo el gobierno es «freír a impuestos» a los ciudadanos.
