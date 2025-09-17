El PSOE censura «la obediencia» del alcalde de Lucena al dictado del PP

El PSOE achaca a «la obediencia» de un alcalde de Lucena que «se pliega» ante otras administraciones gobernadas por su mismo partido, el PP, la ausencia de «proyectos emblemáticos» en la ciudad. El portavoz de los socialistas, Paco Algar, considera que acontece «el peor mandato corporativo» para el municipio, atendiendo al «trato» dispensado por la Junta o la Diputación.

Algar contrapuso la conducta de Aurelio Fernández, «que no manda», frente a otros primeros ediles del PP como los de Córdoba, Cabra o Priego. El concejal socialista aludió a reivindicaciones pendientes como la Autovía del Olivar; la subestación eléctrica, advirtiendo de que se construirá en Cabra; o la renovación de la canalización hidráulica. Con respecto a las peticiones sanitarias y al hospital, anticipó que «espero que me equivoque, pero se va a Priego».

En respuesta a estas declaraciones, Aurelio Fernández, aparte de afirmar que carece de «noticia» alguna sobre la alternativa del hospital para Priego, tildó de «osadas» estas manifestaciones del PSOE, después de 24 años en el gobierno municipal y cuatro décadas en la Junta, mientras continúan numerosas demandas pendientes.