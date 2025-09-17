El PSOE de Aguilar rinde homenaje a las víctimas del franquismo en la presentación de 'Desaparecidos'

Con un lleno de público se ha presentado este miércoles, en la sede del PSOE en Aguilar de la Frontera, el libro Desaparecidos, de Rafael Espino, presidente de Aremehisa. El libro es un testimonio acerca de la verdad ocurrida y olvidada, un canto silencioso que rompe la gravedad del olvido; una obra que late con las voces de quienes fueron arrancados de su vida, de sus nombres, de su dignidad.

Rafael Espino convierte casi dos décadas de búsqueda en un acto de justicia poética: busca en las fosas comunes, en los archivos polvorientos, en las memorias rotas de familias que aún guardan el dolor, para recuperar historias que merecen ser contadas.

Desaparecidos no es solo documento; es testimonio, homenaje, reclamación. Nos interpela, exige que no dejemos caer en el silencio lo que no debe dejarse caer. Porque recordar es reparar, es hacer justicia, aunque sea con palabras y huellas. Desde esa intimidad Esther Ruiz, secretaria de agenda 2030 del PSOE de Andalucía y María Márquez, vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, han dado visibilidad a la obra, compartiendo el dolor de quien ha perdido, pero también la fuerza de quien no se rinde. Márquez ha defendido en su intervención previa al acto que "para hablar de memoria es necesario cerrar las heridas".

El acto ha contado con la presencia de destacados socialistas de la provincia entre los que se encontraban Antonio Ruiz Sánchez, Esteban Morales, Rafael Llamas o Lola Amo.