La Junta apoya la declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha informado que la Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable para la declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa.

Según ha explicado la regidora, el martes tuvo la oportunidad de estar en Almuñécar en una jornada que organizó la Consejería de Turismo, en coordinación con el Gobierno de España para poner en valor el impacto de los planes de Sostenibilidad Turística en Destino, donde mantuvo un encuentro con el consejero de Turismo y la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía y les expuso la “necesidad“ que tenía este Ayuntamiento de que la Consejería de Turismo emitiese el informe favorable a la declaración de la Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano. / CÓRDOBA

“Ese informe fue firmado ayer por la tarde ya por la Secretaría General de Turismo de la Junta de Andalucía que es la competente y por tanto hoy se remite al Ministerio de Turismo y ya puede seguir su tramitación normal”, ha señalado la alcaldesa, que ha agradecido al delegado de Gobierno de la Junta en Córdoba, al delegado de Turismo de la Junta en Córdoba, a la secretaria General de Turismo y al consejero “la sensibilidad que han tenido con este Ayuntamiento y con la petición que esta alcaldesa le ha hecho de que era un expediente en el que tenemos muchísima ilusión de que la Semana Santa de Baena sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional”.

Serrano ha destacado que el informe de la Junta era un "paso importante ya que era preceptivo y sin ese informe el Ministerio no podía continuar".