Hinojosa del Duque celebrará su semana del turismo con un paseo temático vinculado a Federico García Lorca

Un año más, Hinojosa del Duque inaugura su nueva temporada turística con la celebración de la Semana del Turismo 2025, que se desarrollará entre los días 23 y 27 de septiembre con distintas visitas guiadas y una propuesta muy especial que llevará como título Cultura por los Rincones, y que supondrá un paseo por la localidad de la mano de los textos de Federico García Lorca.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, explica, en una nota de prensa, que “volvemos a apostar por el turismo un año más y lo hacemos celebrando nuestra Semana del Turismo, una cita que volverá a ensalzar algunos de los rincones más emblemáticos de la localidad y que, como siempre, llega con propuestas novedosas para atraer a más gente a Hinojosa del Duque”.

Programación

Por su parte, el concejal de Turismo, Agustín Romera, señala que “hemos diseñado una programación cargada de visitas a lugares emblemáticos de Hinojosa del Duque”, en una Semana del Turismo que supone también “el inicio de una nueva temporada turística en nuestro pueblo, que volverá a estar llena de propuestas y novedades para continuar atrayendo visitas a la localidad”.

La Semana del Turismo 2025 de Hinojosa del Duque arrancará con visitas de los colegios al Museo Etnológico los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2025. Y ya el 23 de septiembre, a las 20.00 horas, será la primera de las visitas guiadas a la Ermita de San Gregorio. El 24 de septiembre tendrá lugar la visita a la Ermita de San Isidro, también a las 20.30 horas, y el 25 de septiembre será la visita a la Ermita de Santa Ana, a las 20.00 horas.

Cartel de la Semana del Turismo de Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

El viernes 26 de septiembre, a las 21.00 horas, tendrá lugar una propuesta especial bajo el título Cultura por los Rincones: Paseando con Lorca, una iniciativa que recorrerá, bajo la dirección de Juan Antonio Antón y Paqui Luna, distintos puntos de Hinojosa del Duque donde se podrá disfrutar de la representación de textos de Federico García Lorca. El itinerario comenzará en el Museo Etnológico (hasta completar aforo), continuará en la plaza Calle Virgen de la Antigua y seguirá en la plaza de San Juan y la plaza de Santa Ana.

Para culminar la Semana del Turismo 2025 en Hinojosa del Duque, el sábado 27 de septiembre habrá una visita a la Catedral de la Sierra con subida a la torre a partir de las 20.00 horas.

Todas las visitas son de carácter gratuito y para inscribirse hay que llamar al 957 140 050 en horario de 09.00 a 14.00 horas.