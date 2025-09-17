La Diputación de Córdoba digitalizará los sistemas de gestión del agua de diez municipios del este de la provincia

La Diputación de Córdoba, a través de su Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), digitalizará el ciclo integral del agua en la zona oriental de la provincia, “gracias a la adjudicación a Vodafone España de este servicio por un periodo de 12 años y con un presupuesto de 3,1 millones de euros, que supondrá la modernización de los sistemas de gestión del agua para esta parte de nuestro territorio”.

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, junto a Teresa Llamas, directora nacional de sector público de Vodafone España, ha firmado el documento de adjudicación que incluye la digitalización de contadores de 10 municipios, siendo estos Adamuz, Algallarín, Bujalance, Cañete de las TorresEl CarpioMontoroPedro AbadValenzuelaVilla del río y Villafranca de Córdoba, explica la institución provincial en una nota de prensa.

Fuentes ha afirmado que “Emproacsa ofrecerá el nuevo servicio de telelectura a 23.437 domicilios cordobeses, lo que repercutirá en un mejor conocimiento de los usos del agua y de su eficiencia, y en una mayor transparencia en la gestión del agua. Asimismo, contribuirá a mejorar aspectos ambientales y a generar empleo de alta cualificación técnica”.

“La firma de este contrato es muy importante porque supone la constatación de que Emproacsa va más allá de preparar kilómetros de tuberías para abordar el desafío que supone el agua. Esta colaboración nos permite dar un salto cualitativo en la gestión de este recurso, incorporando una tecnología que contribuirá a evitar usos fraudulentos, conocer la existencia de fugas o el conocimiento de un consumo real por parte del contribuyente”, ha señalado Fuentes.

Plan de choque en Iznájar

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a que “tenemos en marcha el plan de choque en Iznájar que nos permitirá poner fin a las 297 incidencias registradas con 2024; pero también trabajamos en la zona norte, en Fuente Obejuna y sus aldeas para garantizar el consumo, además de mejorar depuradoras y depósitos”.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, junto a Teresa Llamas, directora nacional de sector público de Vodafone España. / CÓRDOBA

Según Fuentes, “en todo ello estamos y hoy damos un paso más con la incorporación de esta tecnología que deberá implantarse en toda la provincia. Avanzamos así de manera consecuente, haciéndonos más competentes y competitivos”.

Con una subvención europea

De este modo, ha continuado, “este contrato que hoy firmamos cuenta con una subvención europea de 1.874.960 euros para su desarrollo, en el marco del Perte digitalización del agua; el resto lo aporta Emproacsa y nos vinculamos a Vodafone España para la incorporación de esta tecnología puntera”.

“En definitiva, este acto de hoy traerá como consecuencia una gestión más eficiente y eficaz en el consumo del agua en nuestra provincia, repercutiendo de manera clara en nuestra cultura del agua”, ha concluido Fuentes.

Por su parte, Teresa Llamas, directora nacional de Sector Público de Vodafone España, ha destacado que “el control y la correcta gestión del uso del agua es un desafío constante y de vital importancia en nuestros días. Con este contrato, ponemos nuestra tecnología más puntera al servicio de los cordobeses para contribuir activamente a la mejor conservación de los recursos naturales y a una gestión más eficiente del agua y de la energía”.