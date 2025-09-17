Los coordinadores de barrio de Palma del Río hacen sus solicitudes para los presupuestos del próximo año

El concejal de Participación Ciudadana, José Palma y el concejal de Hacienda, Juan Trujillo del Ayuntamiento de Palma del Río han mantenido una nueva reunión con los coordinadores de barrio, una figura que instauró este equipo de gobierno para acercar las necesidades de los barrios al gobierno municipal. Juan Trujillo indicó que la reunión venía motivada “para hacer un repaso de las actuaciones que hemos ido haciendo en los diferentes barrios, junto a los coordinadores de barrio” y para “tomarnos nota de las carencias o necesidades que puedan tener de cara a estos presupuestos del año que viene”.

Tanto Trujillo como Palma expresaron que tienen “un plan de trabajo junto a los coordinadores” para ir ejecutando las necesidades “que nos hagan llegar, qué posibles mejores o qué posibles actuaciones podríamos ejecutar en los diferentes barrios” según palabras de Trujillo.

El también teniente de alcalde expone que “con los recursos escasos que tiene el Ayuntamiento, podemos actuar dentro de nuestras limitaciones” y no puede ofrecer un porcentaje de las actuaciones ejecutadas desde la última reunión de coordinadores de barrio. Sí afirma que temas como el bacheado, arreglo de papeleras o la limpieza en las calles es un día a día contínuo que desde el consistorio pretenden solucionar rápidamente. En cuanto a la limpieza también insistió en que se explicaría en esta reunión que la nueva empresa de limpieza, Fepamic, comenzará a actuar el uno de octubre con varios cambios recogidos en el pliego de condiciones de la licitación.

Para inversiones mayores en los barrios, Trujilló afirmó que se apoyarán en los planes PFEA futuros y en inversiones con cargo al presupuesto municipal, la Junta de Andalucía o la Diputación de Córdoba pero que es importante “tener la necesidad detectada” e incluso la posibilidad de un “presupuesto ya trabajado con una memoria y un pequeño proyecto” de la actuación para que sirva de cara a las convocatorias que ofrezcan las distintas administraciones públicas.

José Palma dejó claro que la intención de la reunión es "recabar toda la información que sea posible para que se valore y lo podamos llevar a los presupuestos del año que viene".

La figura de los coordinadores de barrio

Durante la reunión, los concejales subrayaron la importancia de los coordinadores de barrio. Trujillo calificó esta figura como “prioritaria e importantísima, porque nos hacen llegar la voz de los diferentes barrios a todo el equipo de gobierno y actuamos en consecuencia”. Destaca que su labor no tiene “ningún reconocimiento económico” y que los propios coordinadores exponen la prioridad de las actuaciones de sus propios barrios. Esta figura se creó con la llegada al gobierno municipal de Matilde Esteo y es la propia alcaldesa quien insiste en la necesidad de escucharles para que la ciudad prospere.