Cientos de personas muestran su apoyo al pueblo palestino en Pozoblanco.

El bulevar de la avenida Villanueva de Córdoba de Pozoblanco ha acogido este miércoles por la tarde una concentración en apoyo al pueblo palestino que ha sido convocada por varias asociaciones de Los Pedroches y por grupos políticos -PSOE e IU-.

Durante la concentración, donde se ha pedido «el fin del genocidio», se ha leído un manifiesto por María Jesús Sánchez Raya, investigadora en Historia Militar. Cientos de personas han secundado la concentración y han mostrado su repulsa a la situación que se está viviendo actualmente en Gaza.