La alcaldesa de Villaviciosa afirma que las presuntas facturas irregulares no exceden los 600 euros

La alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba, Gema González, ha afirmado este miércoles que el informe trasladado a la Fiscalía provincial de Córdoba sobre presuntas facturas irregulares en el Ayuntamiento de esta localidad recoge tres pagos, "que es lo que se ha podido contrastar", que no exceden los 600 euros.

En declaraciones a este periódico, ha explicado que "queremos aclarar esto, respetando la presunción de inocencia". También ha señalado que las compras que ahora se investigan habrían sido realizadas por una sola persona.

De esta forma, ha recordado que, después de conocer la existencia de presuntas irregularidades el pasado mes de mayo, comunicó la situación a la secretaria del Consistorio municipal. "Hay una concejala a la que se retiraron las delegaciones, porque las explicaciones no fueron satisfactorias", ha puntualizado.

Se trata de Ana María Casas, que estaba al frente de Bienestar social, Mantenimiento y otras áreas municipales. Esta persona salió "por voluntad propia" del grupo municipal socialista y en la actualidad ya no tiene cargos institucionales, ha detallado.

En los últimos días, la sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial ha incoado diligencias de investigación preprocesales para determinar si los hechos que le trasladan desde el Ayuntamiento de Villaviciosa podrían ser constitutivos de delito.

Comentarios en el pueblo

Gema González ha indicado que tuvo conocimiento de las supuestas irregularidades por los comentarios que se escuchaban en el pueblo y que también se lo comunicó la portavoz del PP, quien señaló "que tenía pruebas, pero no ha aportado nada a nuestra investigación", precisa.

"Inicié ese procedimiento de investigación reservada porque, aparentemente, podían existir irregularidades y una vez que tuve conocimiento lo elevé donde debía", afirma en referencia al Ministerio Público. La investigación ha contado con declaraciones de trabajadores del Ayuntamiento, de concejales y de personal del establecimiento donde se realizaron las compras, e incluye documentación, y apunta que "pudieran existir irregularidades".

El informe ha sido elaborado por la secretaria del Ayuntamiento. "A día de hoy, estamos hablando de tres facturas por un importe que no llega a los 600 euros", detalla sobre las presuntas infracciones. Gema González ha insistido en manifestar su "respeto a la presunción de inocencia de las personas" y ha indicado que "estoy a disposición de lo que la Fiscalía decida".