Política
La Agrupación Socialista de Montilla organiza varios actos por el centenario de Pablo Iglesias Posse
Manuel Pezzi y Cándido Méndez participan en una conferencia-coloquio este viernes
La Agrupación Socialista de Montilla dedicará una exposición a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, con motivo del centenario de su fallecimiento. Tras la inauguración de la muestra, que tendrá lugar este viernes, 19 de septiembre, a las 18.00 de la tarde, en la Casa del Pueblo, tendrá lugar una conferencia-coloquio bajo el título Pablo Iglesias y el socialismo en el siglo XXI, en la que intervendrán Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía entre 2019 y 2025, y Cándido Méndez, quien lideró UGT desde 1994 hasta 2016.
La cita busca «rendir homenaje al fundador del socialismo español y acercar a la ciudadanía a su vida y legado», en palabras del secretario general del PSOE de Montilla, Rafael Llamas.
