La subdelegada dice que las vacantes de la Guardia Civil en Puente Genil se cubrirán "lo antes posible"

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha puntualizado las denuncias vertidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sobre "el grave déficit" que supuestamente tiene este cuerpo en la provincia de Córdoba y en concreto en Puente Genil. La AUGC considera que los sucesos ocurridos en la barriada del Poeta Juan Rejano, donde se registró un tiroteo el pasado 9 de septiembre que se saldó con dos personas heridas de bala, corroboran las denuncias que llevan haciendo años. En concreto, el sindicato critica que actualmente haya siete miembros del cuerpo en esta localidad cordobesa que han pedido traslados y por lo tanto siete vacantes.

López ha reconocido este martes en Córdoba que se ha dado esta circunstancia de la petición múltiple de traslados y que la Comandancia ha autorizado ya que los agentes estaban en su derecho de hacerlo. No obstante, la subdelegada ha matizado que se ha dado autorización a su marcha pidiendo que "lo antes posible" esos puestos vacantes se cubran en comisión de servicio con guardias de Córdoba o de cualquier otro punto de España. De este modo, la subdelegada, que hace unos días rechazó las críticas del alcalde Sergio Velasco al considerar que generaban "alarma", ha insistido este martes en que la Guardia Civil tiene "una cobertura de un noventa y tantos por ciento en Puente Genil y va a seguir teniéndolo en las próximas semanas", si bien reconoce que no sabe cuándo se producirán esas incorporaciones.

Intervención de la UCO

Respecto a la petición del alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, de que la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil, intervenga en tres barrios de la localidad cordobesa en los que hay fuerte presencia de clanes del narcotráfico, la subdelegada ha reiterado que ya habló con el regidor del PP y "lo que está claro es que la Guardia Civil y desde la Subdelegación vamos a seguir trabajando con un problema, que no es solo un problema policial, si no un problema mucho más profundo, en ese barrio en concreto, porque no tiene otros problemas excesivamente graves fuera de ese núcleo".

En este sentido, Ana López ha garantizado que la Guardia Civil va a seguir trabajando, "como se ha hecho a lo largo de este año", en el que se han producido varias operaciones, arrojando la última de ellas un total de 11 detenidos. "No se va a dejar en ningún momento de actuar y si la dirección general de la Guardia Civil considera que tiene que intervenir la UCO así se hará", ha concluido diciendo.