La puesta a punto de la piscina de Pozoblanco costará más de 500.000 euros

El Ayuntamiento de Pozoblanco aprobó este martes en pleno la modificación propuesta por el equipo de gobierno (PP) superior a los 1,2 millones de euros -mismo importe por el que se aprobó otra en el mes de junio- y donde se incluyen proyectos como la finalización del complejo de la piscina municipal. La partida más importante de esa modificación asciende a 500.000 euros y está enfocada a la puesta a punto del vaso infantil de la piscina municipal y a la instalación de una zona de juegos infantiles de agua en la misma.

Así lo comunicó el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, en una rueda de prensa anterior al pleno precisando algunas de otras partidas de esa modificación de crédito. De esta forma, hay una partida para festejos populares de organización municipal para dar cobertura a los gastos de feria y también a los de Navidad, además de 70.000 euros para estudios y trabajos técnicos que «servirán para el pago del proyecto de urbanización del nuevo polígono industrial».

La modificación de 1,2 millones, que se sufragará con cargo a los remanentes de tesorería, también contempla 160.000 euros para hacer frente al pago de una sentencia en contra del Consistorio y otros 190.000 para otras «multas o sanciones». A este respecto, el primer edil indicó que «es una previsión ante otras reclamaciones que hay sobre la mesa» y ante las que se espera resolución.

Partidas de menos cuantía son las que se plantean para festejos taurinos -50.000-, actividades de promoción turística -30.000 euros- o subvenciones a la cofradía de La Caridad -7.000 euros- o al colegio salesiano -3.000 euros-.

Oposición

Durante la rueda de prensa, el alcalde pidió a la oposición que se sumara al planteamiento de la modificación de crédito y no la «bloquease». Sin embargo, el equipo de gobierno no encontró ese respaldo y tanto PSOE, IU como el concejal no adscrito, Gerardo Arévalo, votaron en contra. Con todo, la mayoría absoluta del equipo de gobierno volvió a ser determinante y permitió la aprobación de la modificación.