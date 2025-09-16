Puente Genil y Cabra celebran la Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de Puente Genil y el de Cabra han presentado las propuestas que se desarrollarán entre el 16 y el 22 de septiembre con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Iniciativas dirigidas a todas las edades pondrán el foco en la sensibilización, la práctica deportiva y la movilidad sostenible.

En Puente Genil, este miércoles los alumnos del IES Manuel Reina compartirán experiencias con personas con movilidad reducida. El deporte será protagonista durante las tardes del jueves y viernes, cuando la avenida de la Matallana se transformará en un gran espacio abierto para entrenamientos de distintos clubes, acompañado por el circuito portátil de tráfico de la Policía Local.

El domingo, el centro acogerá actividades peatonales y saludables. El lunes 22 los alumnos del Colegio Alemán participarán en una jornada de concienciación dirigida a conductores junto a la Policía Local.

En Cabra, las actividades estarán orientadas a la ciudadanía en general y especialmente a los más pequeños, con el objetivo de «crear conciencia sobre el cuidado de los espacios compartidos». El domingo 21 se celebrará una nueva edición del Día de la Bicicleta Egabrense, con un itinerario adaptado a todas las edades y capacidades. El uso del casco será obligatorio y, además, habrá actividades lúdicas y recreativas.

El lunes 22, los egabrenses podrán disfrutar de manera gratuita del servicio de bus urbano.