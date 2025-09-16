Del 16 al 22
Puente Genil y Cabra celebran la Semana Europea de la Movilidad
El Ayuntamiento de Puente Genil y el de Cabra han presentado las propuestas que se desarrollarán entre el 16 y el 22 de septiembre con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Iniciativas dirigidas a todas las edades pondrán el foco en la sensibilización, la práctica deportiva y la movilidad sostenible.
En Puente Genil, este miércoles los alumnos del IES Manuel Reina compartirán experiencias con personas con movilidad reducida. El deporte será protagonista durante las tardes del jueves y viernes, cuando la avenida de la Matallana se transformará en un gran espacio abierto para entrenamientos de distintos clubes, acompañado por el circuito portátil de tráfico de la Policía Local.
El domingo, el centro acogerá actividades peatonales y saludables. El lunes 22 los alumnos del Colegio Alemán participarán en una jornada de concienciación dirigida a conductores junto a la Policía Local.
En Cabra, las actividades estarán orientadas a la ciudadanía en general y especialmente a los más pequeños, con el objetivo de «crear conciencia sobre el cuidado de los espacios compartidos». El domingo 21 se celebrará una nueva edición del Día de la Bicicleta Egabrense, con un itinerario adaptado a todas las edades y capacidades. El uso del casco será obligatorio y, además, habrá actividades lúdicas y recreativas.
El lunes 22, los egabrenses podrán disfrutar de manera gratuita del servicio de bus urbano.
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día
- El Infoca logra estabilizar dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro
- La criminalidad cae en los grandes municipios de la provincia de Córdoba tras varios años de subidas
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España