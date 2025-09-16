El plan contra la soledad no deseada de Lucena atiende a más de 300 mayores

La primera fase del programa Lucya, acrónimo de Lucena cuida y acompaña a sus mayores, ha conseguido pulsar las carencias emocionales y necesidades cotidianas de más de 300 personas vinculadas a contextos de soledad no deseada. Dos evaluadores del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento han elaborado un diagnóstico en la totalidad de los barrios del municipio y en las aldeas de Jauja y Las Navas del Selpillar. Una segunda fase, activada por el Consistorio, pretende ampliar esta red de actuación, emplazando a familiares, allegados y vecinos a transmitir al Consistorio situaciones cercanas, a menudo invisibles y desconocidas, de aislamiento.

Simultáneamente a la descripción de sensaciones y necesidades particulares, el diagnóstico configurado por el Ayuntamiento ha extraído como petición global el aumento y la estabilidad de cursos orientados al colectivo de personas mayores.

Una de las primeras medidas adoptadas por el Consistorio ha consistido en mantener durante el tiempo estival, fijándolas en el primer tramo de la mañana, estas actividades coordinadas desde los centros sociales municipales. La edil de Servicios Sociales, Irene Aguilera, exponía ayer durante la presentación de la segunda etapa de este plan que los usuarios precisaban de «una continuidad» a fin de «seguir en contacto con los amigos y las relaciones sociales».

De igual modo, el catálogo de estos talleres ha aumentado, desde 12 a 19 opciones, diferenciándose cinco bloques temáticos, basados, respectivamente, en el bienestar emocional, las competencias digitales, las manualidades y las actividades de acompañamiento y memoria.

Acerca de la primera fase, ya concluida, la edil popular manifestó que la prioridad ha radicado en efectuar una misión «más de escuchar y de cómo se sienten», así como analizar cada coyuntura personal.

El Consistorio, en el análisis redactado, ha plasmado el desconocimiento mayoritario de las actividades promovidas por las distintas delegaciones municipales y dirigidas al sector poblacional de referencia. Este déficit de información ha motivado la publicación de una guía con la intención de plasmar en un soporte único el repertorio íntegro de proposiciones concebidas para los mayores.

A partir de ahora, el Ayuntamiento emite un llamamiento general para trasladar casos de personas mayores desprovistas de redes de apoyo, a través de correo electrónico, whatsapp o vía telefónica. Una vez advertida una tesitura de esta tipología, intervendrá un grupo radar, integrado por personal técnico municipal y agentes sociales, profesionales que evaluarán cada expediente «desde la cercanía y el respeto», según garantizan desde el Ayuntamiento. El programa Lucya se sustenta en cuatro ejes: detectar, captar, tratar y paliar.