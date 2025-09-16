Moriles presenta en Córdoba su Cata y las Jornadas Técnicas de Vitivinicultura

Este martes se ha presentado la edición número 27 de la Cata de Moriles , así como las cuartas jornadas técnicas estarán dedicadas a la innovación y a la aplicación de la IA en el sector de la viña y el vino. La Cata de Moriles-Expo Wine Moriles, cuya inauguración está prevista para el jueves día 23, abrirá al público los días 24, 25 y 26 de octubre.

La presentación ha tenido lugar en el Mercado Victoria de Córdoba capital y ha contado con la participación de la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta y el representante de la Asociación de Bodegas de Moriles, Cristóbal Luque, arropados por todas las bodegas y lagares que participarán en esta importante feria de vinos.

"Moriles Innova"

A propósito del eslogan del cartel presentado este lunes “Moriles Innova”, la alcaldesa puso de manifiesto la apuesta de su localidad por los avances, mejoras e innovación, haciendo referencia a la ampliación de las actividades y visitas a las bodegas ya a la mañana del viernes adaptándose a la demanda y a las necesidades de los visitantes y aprovechando el día festivo por San Rafael e hizo una invitación a todos los cordobeses a visitar la Cata de Moriles, especialmente ese día en el que se facilitará el transporte mediante autobuses gratuitos y se ofertarán paquetes cerrados de actividades enoturísticas a través de la web catademoriles.es.

Presentación de la Cata de Moriles en el Mercado Victoria. / Manuel Murillo

En este sentido, Francisca Carmona destacó que los esfuerzos de su Ayuntamiento el sector y las instituciones colaboradoras siempre dan buen resultado cuando se tiene en cuenta a los protagonistas finales: los ciudadanos, los consumidores y el público general haciendo crecer a diversos sectores como ocurre en Moriles con el enoturismo, la gastronomía, el comercio, etc., por el efecto transversal de las iniciativas.

Aplicación de la IA al sector del vino

Por su parte, Cristóbal Luque, director de ambos eventos, esbozó el contenido de las mismas que se celebrarán el día 20 de octubre como antesala de la cata, igualmente dedicadas a la innovación y la aplicación de la Inteligencia Artificial en el sector del vino y de la viticultura a través de ponencias que contarán con expertos y voces autorizadas del ámbito profesional, universitario y nacional por lo que serán abiertas y dirigidas a los profesionales del amplio sector del vino y a todos los interesados sean de donde sean y vengan de donde vengan, señaló Luque.

Francisco Acosta, Delegado de Agricultura, se felicitó y agradeció las iniciativas como las de Moriles que contribuyen al desarrollo de toda la comarca, que irradian a múltiples sectores y benefician a muchas personas. Señalando que esa es la filosofía que desarrolla la Junta de Andalucía en el territorio a través de sus políticas y que son los objetivos tanto de su organismo como de la Diputación Provincial entidad también colaboradora a través de Iprodeco.