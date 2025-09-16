La Fiscalía investiga presuntas facturas irregulares en el Ayuntamiento de Villaviciosa

La Fiscalía provincial de Córdoba ha abierto una investigación después de recibir una denuncia procedente del Ayuntamiento de Villaviciosa sobre la presunta existencia de facturas irregulares que estarían relacionadas con la compra de comida. Fuentes judiciales han confirmado a este periódico la información, que ha sido avanzada este martes por ABC.

En concreto, la sección de delitos económicos del Ministerio Público ha recibido una comunicación sobre el expediente iniciado en el Consistorio municipal para esclarecer los hechos. A raíz de esto, ha incoado diligencias de investigación preprocesales.

De esta forma, en la fase actual, la Fiscalía valorará si es necesaria la apertura de un procedimiento penal, para lo que analizará si las irregularidades denunciadas constituyen un delito. En este caso, la presunta infracción podría enmarcarse en la malversación, un delito por el que una autoridad o funcionario públicos se apropian del patrimonio público, con ánimo de lucro, o consienten que una tercera persona lo haga.

Este periódico se ha dirigido a la alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba, Gema González (PSOE), para conocer una valoración de lo ocurrido, pero por el momento no ha recibido respuesta.