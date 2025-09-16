Empresarios de Puente Genil conocen las oportunidades que presenta la Base Logística del Ejército

La futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) de Córdoba está generando muchas expectativas y base de negocio. En este sentido, este martes, empresarios de Puente Genil han mantenido un encuentro en la biblioteca Ricardo Molina, donde se les ha instruido para que puedan acceder a la licitación de proyectos de la segunda fase de desarrollo de la Base, y que corresponde a la edificación para la que están en curso más de 400 millones de euros.

El encuentro, organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación (Iprodeco) y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil y Asojem, tiene como objetivo acercar al tejido empresarial local las posibilidades que abrirá esta infraestructura estratégica, que supondrá en su conjunto global de más de 650 millones de euros y la creación de más de 1.600 empleos directos.

Experiencias

José Miguel Vázquez, CEO de Sepisur XXI, ha explicado que está en curso hasta final de este año la licitación de la segunda fase, que incluirá talleres, edificios de mando, zonas de mantenimiento y otras instalaciones. El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha subrayado el carácter transformador del proyecto: “Queremos que las empresas pontanesas y de la comarca formen parte de esta gran oportunidad para Córdoba y Andalucía”.

Desde la rama empresarial, Manuel Martos, presidente de Asojem, ha destacado que Puente Genil “cuenta con un tejido industrial con pulmón y calidad para trabajar con la Base”, mientras que el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha incidido en la importancia de apoyar a pymes y medianas empresas para que se integren en este proceso.