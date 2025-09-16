Encuentro
Empresarios de Puente Genil conocen las oportunidades que presenta la Base Logística del Ejército
El Iprodeco y CECO organizan una jornada para explicar las claves de cómo acceder a licitaciones relacionadas con el proyecto de Defensa
La futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) de Córdoba está generando muchas expectativas y base de negocio. En este sentido, este martes, empresarios de Puente Genil han mantenido un encuentro en la biblioteca Ricardo Molina, donde se les ha instruido para que puedan acceder a la licitación de proyectos de la segunda fase de desarrollo de la Base, y que corresponde a la edificación para la que están en curso más de 400 millones de euros.
El encuentro, organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación (Iprodeco) y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil y Asojem, tiene como objetivo acercar al tejido empresarial local las posibilidades que abrirá esta infraestructura estratégica, que supondrá en su conjunto global de más de 650 millones de euros y la creación de más de 1.600 empleos directos.
Experiencias
José Miguel Vázquez, CEO de Sepisur XXI, ha explicado que está en curso hasta final de este año la licitación de la segunda fase, que incluirá talleres, edificios de mando, zonas de mantenimiento y otras instalaciones. El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha subrayado el carácter transformador del proyecto: “Queremos que las empresas pontanesas y de la comarca formen parte de esta gran oportunidad para Córdoba y Andalucía”.
Desde la rama empresarial, Manuel Martos, presidente de Asojem, ha destacado que Puente Genil “cuenta con un tejido industrial con pulmón y calidad para trabajar con la Base”, mientras que el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha incidido en la importancia de apoyar a pymes y medianas empresas para que se integren en este proceso.
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día
- El Infoca logra estabilizar dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro
- La criminalidad cae en los grandes municipios de la provincia de Córdoba tras varios años de subidas
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España