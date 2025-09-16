Reacciones al fallo judicial
El alcalde de Pozoblanco asegura que dos informes avalan la prórroga del contrato al que alude la sentencia
Defiende que el Consistorio deberá pagar una indemnización "muy inferior" a la reclamada por la empresa
El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, se ha amparado en dos informes para hacer frente a la sentencia emitida contra del Ayuntamiento y que le obliga a pagar casi 159.000 euros a la empresa Monsecor S.L.
Dichos informes, que, según ha explicado este martes, avalaban la decisión de prorrogar el contrato, están firmados por la secretaría municipal y la Abogacía del Estado. Además de en esos dos documentos, el primer edil se apoyó para defender los pasos dados en este contrato en el acuerdo plenario donde se acordó la continuidad del servicio en régimen de prórroga forzosa.
Por otro parte, Cabello destacó el hecho de que la empresa solicitaba más de 190.000 euros de indemnización y que, finalmente, el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar una cifra «muy inferior».
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Pozoblanco a abonar 158.826,64 euros en concepto de indemnización a la empresa Monsecor S.L., hecho difundido el lunes por el PSOE local, que aprovechó para criticar la "mala gestión" del actual equipo de gobierno.
El procedimiento judicial se originó a raíz de la demanda interpuesta por la empresa, que reclamaba una indemnización por la prórroga forzosa del contrato de limpieza de edificios y dependencias municipales. Aunque la cantidad reclamada ascendía a 171.297,77 euros, la sentencia estima de forma parcial el recurso y descarta el importe del beneficio industrial. De esa manera, el Ayuntamiento solo tendrá que abonar 158.826,64 euros.
