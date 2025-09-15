La Semana de la Movilidad de Lucena incluye talleres, rutas y un circuito

Un conjunto de actividades, sustentadas en los hábitos físicos saludables y la contención de las emisiones, integra activamente a Lucena en la Semana Europea de la Movilidad. En esta edición, el lema común reivindica Movilidad para todas las personas.

Concretamente en Lucena, las iniciativas comienzan mañana miércoles, con el desarrollo de un taller de movilidad, orientado a escolares de entre 5 y 14 años, dentro del Parque Infantil de Tráfico. Un día después, el jueves, tendrá lugar una de las citas de mayor atractivo y concurrencia, un circuito de talleres de educación vial, que será en la plaza Nueva que conjuga pedagogía y destreza, aparte de ejemplos prácticos, basados en la concienciación sobre una conducción responsable.

La ruta urbana en bicicleta y patinete, abierta a toda la familia, y titulada La ciudad en ruedas, tendrá lugar el viernes, con la salida emplazada en el Parque Infantil de Tráfico.

En cuanto al fin de semana, el sábado 20 habrá un itinerario cultural y guiado denominado La ciudad a pie y que discurrirá por las plazas de la Barrera y de San Juan de Dios, Paseo del Coso y plaza Nueva. La duración prevista es de una hora y media. Por último, el lunes 22, habrá un trayecto urbano y una concentración en bicicleta dirigida a escolares para celebrar el Día Europeo sin Coche. La mañana terminará con la lectura de un manifiesto por la movilidad sostenible en el Parque Europa.

La edil de Educación, Miriam Ortiz, expresó ayer que el Ayuntamiento prioriza sensibilizar «sobre la importancia de caminar, pedalear y usar el transporte público» como opciones más «saludables y sostenibles».

Esta conmemoración engloba el respaldo de la Comisión Europea para resaltar los beneficios sociales, ambientales y económicos de estas prácticas inclusivas y accesibles. La edil de Medio Ambiente, Charo Valverde, por su parte, incidió en «el compromiso» por lograr «un transporte seguro y de bajas emisiones», abierto a toda la sociedad.