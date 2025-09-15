La Guardia Civil convoca comisiones de servicio para reforzar Puente Genil

La Guardia Civil de Córdoba ha convocado comisiones de servicio para reforzar con nuevos agentes el puesto principal de la localidad de Puente Genil. Fuentes del Instituto armado confirman a este periódico la medida, que ha sido avanzada este lunes por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Desde la comandancia explican que siete guardias civiles marcharán destinados a otras unidades y estos puestos se cubrirán en la siguiente convocatoria, por ello, en tanto que esas vacantes se ocupan, se ha solicitado cubrirlas con comisiones de servicio.

AUGC recuerda en su comunicado que en agosto pasado también se solicitaron voluntarios para Villa del Río, mientras que este verano el puesto de Peñarroya se ha reforzado, asimismo, con guardias civiles de otras localidades.

El Instituto armado señala que esos municipios han registrado la misma situación que Puente Genil. De esta forma, recuerda que entre los agentes que se marchan y aquellos que llegan para cubrirlos media una convocatoria.

Las comisiones de servicio convocadas pretenden "mitigar la falta de personal entre convocatorias", explican, abundando en que "esto se debe a cuestiones puntuales que se dan debido al movimiento voluntario de Guardias Civiles".

"Grave déficit de guardias civiles"

Sin embargo, la AUGC afirma que lleva años "denunciando el grave déficit de guardias civiles en la provincia de Córdoba, mientras la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio del Interior lo niegan". Recuerda que en los últimos días la subdelegada del Gobierno, Ana López, indicó que se estaba creando una "alarma innecesaria" sobre la seguridad en Puente Genil, y criticó al alcalde por reclamar más guardias civiles para responder a la situación actual, en la que se han registrado tiroteos y homicidios durante el último año.

"No es la primera vez que Ana López resta importancia a hechos tan graves (...) y a la falta de guardias civiles", lamenta el colectivo. En opinión de AUGC, el Instituto armado está adoptando "medidas de parcheo" que "no solventan de ningún modo el problema". También subraya que "el resto de unidades de la provincia no están en mejor situación que los puestos de Puente Genil, Villa del Río y Peñarroya".

Los homicidios y asesinatos se duplican

La AUGC señala que la plantilla de la Guardia Civil en Puente Genil "es claramente insuficiente para las necesidades de seguridad que presenta el tercer municipio en la provincia en número de habitantes y el primero en el ámbito competencial de la Guardia Civil".

La asociación alude al balance de criminalidad del primer semestre del año y, junto a otras cifras, detalla que "preocupa, sobre todo, que hayan subido un 100% los homicidios dolosos y los asesinatos en ese municipio, tanto los consumados como las tentativas. Y no menos preocupante es el escandaloso incremento del 900% en los delitos por tráfico de drogas, y un 100% en los delitos contra la libertad sexual".