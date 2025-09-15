La Diputación invertirá más de 400.000 euros en mejorar un tramo de la C0-7210 entre Zagrilla y Carcabuey

La Diputación de Córdoba ha iniciado las obras de mejora de la CO-7210, vía de titularidad provincial que une la aldea prieguense de Zagrilla Alta con Carcabuey y que supone la salida natural de esta zona con la A-339. El diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, en compañía del alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, los ediles de Infraestructuras y Aldeas, Javier Ibáñez y Pedro Felipe Perálvarez, respectivamente, técnicos y personal de la empresa adjudicataria de la actuación, Construcciones Maygar, han visitado este lunes la zona donde se está llevando a cabo la actuación, el primer kilómetro de esta vía, parte del cual discurre por el propio caserío de la aldea.

Lorite ha destacado la importancia que supone esta inversión para la zona, con la que se repara "una carretera que es fundamental para el tránsito rodado de vehículos y fundamental en materia de seguridad vial”, y ha recordado que habían sido muchas “las peticiones desoídas a través de los años, muchas promesas incumplidas a través del tiempo, con una red viaria de la Diputación de Córdoba muy amplia y muy pendiente de inversiones importantes”.

El ancho dificulta el tráfico rodado

Como ha apuntado el también vicepresidente primero de la Diputación, “el ancho de esta carretera es de algo más de 4 metros, lo que dificulta el tráfico rodado y la seguridad vial, haciendo prácticamente imposible el cruce de vehículos de grandes dimensiones en esta carretera, de gran importancia desde el punto de vista medioambiental y turístico”. Por tanto, como así ha incidido Lorite, “se hacía necesario ampliar la plataforma, que es lo que hacemos en esta primera fase”, puntualizando que se llevará a cabo un ensanche de la misma de hasta los 8,30 metros, con lo que se duplicará el ancho actual “para garantizar con ello el tránsito de vehículos, la seguridad vial y el tránsito peatonal”.

En este sentido, Lorite ha hecho referencia al “costoso en el tiempo” expediente expropiatorio de los terrenos colindantes, ya culminado, así como a la adjudicación de la actuación, que tendrá un plazo de ejecución de seis meses, algo que, como ha señalado el diputado provincial, “es especialmente importante para los vecinos de este entorno y que, además, era un compromiso que la Diputación había contraído con el Ayuntamiento de Priego”.

La inversión supera los 400.000 euros

Lorite ha explicado que “junto a la actual inversión, que supera los 400.000 euros, ya estamos redactando lo que será la siguiente fase, que afectará a 4 kilómetros, en los que también pretendemos seguir ampliando esa plataforma para facilitar la seguridad vial y el tráfico en esta zona”.

El alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, por su parte, en relación al inicio de las obras en la CO-7210, ha incidido en la “necesitad e importancia de mejorar toda la vía completa, ya que estamos hablando de la salida natural de una de las aldeas con mayor población, como es Zagrilla, así como de dos importantes centros neurálgicos para el turismo como son la Villa Turística y el Jardín Micológico, sin olvidar la importancia que esta carretera tiene para las explotaciones de olivar y membrillo de la zona”.