Cofradías
Desiderio Dorado Jurado será el pregonero de la Semana Santa de Pozoblanco 2026
Maestro de vocación compaginó siempre su labor docente con un fuerte compromiso cristiano y cofrade
La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Pozoblanco ha comunicado a través de sus redes sociales que Desiderio Dorado Jurado ha sido designado como pregonero de la Semana Santa de Pozoblanco 2026.
Nacido el 19 de junio de 1976, hijo de Bartolomé Dorado e Isabel Jurado, es el mayor de tres hermanos y ha vivido siempre en el seno de una familia humilde, sencilla y trabajadora. Formado en el colegio Salesiano San José, descubrió pronto el carisma de San Juan Bosco y la devoción a María Auxiliadora, iniciando desde joven una intensa vida de fe y servicio en el oratorio salesiano, el Movimiento Luz y Vida y como catequista.
Maestro de vocación, obtuvo plaza en el CEIP Virgen de Luna de Pozoblanco, compaginando siempre su labor docente con un fuerte compromiso cristiano y cofrade. Salesiano Cooperador desde 1999, ha entregado su vida a la Iglesia a través de múltiples movimientos y servicios: parroquia de Santa Catalina, Adoración Nocturna, Cursillos de Cristiandad, liturgia, catequesis y la propia Agrupación de Cofradías y Hermandades.
La agrupación destaca que Desiderio Dorado es una persona cercana, afable, servicial y comprometida, amigo de sus amigos y entregado a la fe que profesa. "Su designación como pregonero es un motivo de alegría para todos los que formamos parte de la Semana Santa de Pozoblanco", asegura.
