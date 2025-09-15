Condenado a cinco años de cárcel por violar a una menor en Córdoba a la que conoció en Instagram

Un acusado ha sido condenado a cinco años y un día de prisión por agredir sexualmente a una niña, de forma continuada, en una localidad de Córdoba. La víctima, de 13 años de edad, y el procesado de 28 años en el momento de los hechos, contactaron en la red social Instagram para mantener relaciones sexuales.

Así lo recoge la sentencia que ha sido dictada por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba y facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El tribunal considera probado que en 2018, después de mantener contactos en dicha red social, "el acusado le propuso mantener con ella relaciones sexuales".

Le doblaba la edad

La recogió en una zona de ocio y acudieron a otro lugar, "a sabiendas de que la víctima tenía 13 años". Allí mantuvieron sexo oral y después, él la desnudó y la penetró vaginalmente. En días sucesivos, volvieron a tener dos encuentros sexuales más.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica. Según recoge la sentencia, el acusado reconoció una de las relaciones sexuales mantenidas por ambos. Durante el juicio, afirmó que "no acabaron peleados", "sin que se explique la denuncia contra él", indica el fallo.

También apunta que los hechos tuvieron una "revelación provocada involuntariamente, tras un examen ginecológico que descubre que no era virgen, después del cual surge la verdad de lo ocurrido, que se comunica a la Guardia Civil".

Problemas de autoestima

Entre otras ideas, los magistrados de la sección tercera detallan que "una de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha expuesto en el juicio, tras ratificar un informe (...) cómo esta, que contaba tan solo 13 años, se hallaba en una etapa evolutiva complicada, en la que llega, para destacar en su grupo de iguales, a practicar relaciones sexuales con mayores". Alude, asimismo, a "problemas de autoestima".

De otra parte, psicólogas han explicado que mantenía relaciones con mayores porque, al parecer, "buscaba paliar con dichas personas, de otra edad, sus carencias afectivas", recoge la sentencia.