Los Aslándticos, la Húngara o No me pises que llevo chanclas, los platos fuertes musicales de la feria de Pozoblanco

Pozoblanco ya tiene cerrada la programación de su Feria y Fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes, que se celebrará del 23 al 28 de septiembre. Aunque las actividades se repartirán por distintos espacios de la localidad, el recinto ferial volverá a ser el epicentro de los festejos. Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en el dispositivo de seguridad y limpieza, tal y como avanzó en rueda de prensa el alcalde, Santiago Cabello, acompañado de varios concejales.

Las actuaciones musicales conforman la parte más llamativa y a la programación, ya conocida, de El Silo se suman los conciertos que habrá tanto en el pasillo de las casetas familiares como los que se ubicarán en la caseta de la juventud. Abrirá este capítulo el grupo Los Aslándticos con un concierto el miércoles 24 de septiembre en las casetas familiares, un espacio que al día siguiente recibirá a Moliere Show, mientras que en la caseta de la juventud, también el jueves, se podrá ver a La Húngara.

La Húngara, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

El viernes llegarán los grupos No me pises que llevo chanclas -casetas familiares- y Seguridad Social -caseta de la juventud-, mientras que el sábado serán Los Inhumanos y la orquesta La Tentación los que ocupen esos espacios, respectivamente. La feria llegará a su fin con el habitual espectáculo de fuegos artificiales, que también tendrá lugar en la jornada inaugural trasladándose la zona de los mismos a la entrada de las pistas de atletismo para "mayor vistosidad".

Servicios y medidas

El Ayuntamiento mantendrá iniciativas ya consolidadas, como el punto de información, el punto violeta, la sala de lactancia y las pulseras identificativas para menores. También estarán en funcionamiento la Caseta Zero y la Caseta Infantil.

En materia de transporte, se habilitará un servicio especial de autobuses desde el martes hasta el domingo, con varias paradas en el municipio y un vehículo adaptado a personas con movilidad reducida. Además, para favorecer la inclusión, en la zona de atracciones se reservará cada día una hora sin música, de 18:00 a 19:00 horas.