Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 23 al 28 de septiembre

Los Aslándticos, la Húngara o No me pises que llevo chanclas, los platos fuertes musicales de la feria de Pozoblanco

El Ayuntamiento mantendrá iniciativas ya consolidadas, como el punto de información, el punto violeta o la sala de lactancia

Presentación de la programación de la feria de Pozoblanco.

Presentación de la programación de la feria de Pozoblanco. / CÓRDOBA

Julia López

Julia López

Pozoblanco

Pozoblanco ya tiene cerrada la programación de su Feria y Fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes, que se celebrará del 23 al 28 de septiembre. Aunque las actividades se repartirán por distintos espacios de la localidad, el recinto ferial volverá a ser el epicentro de los festejos. Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en el dispositivo de seguridad y limpieza, tal y como avanzó en rueda de prensa el alcalde, Santiago Cabello, acompañado de varios concejales.

Las actuaciones musicales conforman la parte más llamativa y a la programación, ya conocida, de El Silo se suman los conciertos que habrá tanto en el pasillo de las casetas familiares como los que se ubicarán en la caseta de la juventud. Abrirá este capítulo el grupo Los Aslándticos con un concierto el miércoles 24 de septiembre en las casetas familiares, un espacio que al día siguiente recibirá a Moliere Show, mientras que en la caseta de la juventud, también el jueves, se podrá ver a La Húngara.

La Húngara, en una imagen de archivo.

La Húngara, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

El viernes llegarán los grupos No me pises que llevo chanclas -casetas familiares- y Seguridad Social -caseta de la juventud-, mientras que el sábado serán Los Inhumanos y la orquesta La Tentación los que ocupen esos espacios, respectivamente. La feria llegará a su fin con el habitual espectáculo de fuegos artificiales, que también tendrá lugar en la jornada inaugural trasladándose la zona de los mismos a la entrada de las pistas de atletismo para "mayor vistosidad".

Servicios y medidas

El Ayuntamiento mantendrá iniciativas ya consolidadas, como el punto de información, el punto violeta, la sala de lactancia y las pulseras identificativas para menores. También estarán en funcionamiento la Caseta Zero y la Caseta Infantil.

En materia de transporte, se habilitará un servicio especial de autobuses desde el martes hasta el domingo, con varias paradas en el municipio y un vehículo adaptado a personas con movilidad reducida. Además, para favorecer la inclusión, en la zona de atracciones se reservará cada día una hora sin música, de 18:00 a 19:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
  2. Un estudiante de FP en Palma del Río formará parte del equipo español en el campeonato Euroskills de Dinamarca
  3. Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
  4. La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
  5. La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
  6. Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
  7. Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día
  8. El Infoca logra estabilizar dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro

Feria de Pozoblanco 2025: estos son los artistas que componen la agenda de conciertos y las fechas en las que actúan

Feria de Pozoblanco 2025: estos son los artistas que componen la agenda de conciertos y las fechas en las que actúan

El Ayuntamiento de Cabra activa más de 24 millones para el servicio de recogida de basura y limpieza viaria

El Ayuntamiento de Cabra activa más de 24 millones para el servicio de recogida de basura y limpieza viaria

Condenado a cinco años de cárcel por violar a una menor en Córdoba a la que conoció en Instagram

Condenado a cinco años de cárcel por violar a una menor en Córdoba a la que conoció en Instagram

El Ayuntamiento de Pozoblanco es condenado a pagar más de 158.000 euros a una empresa

El Ayuntamiento de Pozoblanco es condenado a pagar más de 158.000 euros a una empresa

La Junta y la Diputación forman en habilidades digitales a 5.500 cordobeses del medio rural

La Junta y la Diputación forman en habilidades digitales a 5.500 cordobeses del medio rural

Fiesta del Queso de Zuheros 2025: queserías, programación y horarios

Fiesta del Queso de Zuheros 2025: queserías, programación y horarios

Desiderio Dorado Jurado será el pregonero de la Semana Santa de Pozoblanco 2026

Desiderio Dorado Jurado será el pregonero de la Semana Santa de Pozoblanco 2026

Quince estands con las mejores bodegas, catas, maridajes innovadores... vuelve la Fiesta del Vino y la Tapa de Montilla-Moriles

Quince estands con las mejores bodegas, catas, maridajes innovadores... vuelve la Fiesta del Vino y la Tapa de Montilla-Moriles
Tracking Pixel Contents