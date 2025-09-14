La Virgen de Luna procesiona para una misa especial en Villanueva de Córdoba

A menos de tres meses de su coronación canónica, la Virgen de Luna fue procesionada este domingo de manera extraordinaria en Villanueva de Córdoba hasta la explanada del recinto ferial, donde se ha realizado una misa especial.

Han acompañado a la patrona otras imágenes con gran devoción en la localidad que desde sus diferentes templos y portadas a hombros se concentraron en la Plaza de España para participar también en el cortejo. Así, participaron el patrón, San Miguel, San Sebastián y los cristos que procesionan en la Semana Santa de la localidad, así hasta reunir diez imágenes: Borriquita, Cautivo, Amarrado, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Padre Jesús, Buena Muerte y Resucitado, con las bandas Virgen de Luna y Municipal.

Varias de la imágenes que acompañaban a la Virgen de Luna en la procesión extraordinaria de Villanueva de Córdoba. / A.J. Dueñas

Como explicó el párroco, José Félix García, esta procesión y eucaristía se realizaba como culminación de la Misión por la coronación y por el día de la Exaltación de la Cruz. Ofició la misa concelebrada el rector del Seminario de Córdoba, Carlos Gallardo. Numerosos vecinos y autoridades locales se dieron cita en los actos.