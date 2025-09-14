Dos trabajadores detenidos en Villa del Río tras robar muebles de su empresa y venderlos a precio de ganga

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Villa del Río por el robo de muebles de la empresa en la que trabajaban. Un vecino de Cañete de las Torres está siendo investigado tras adquirir el material, que almacenó en una nave y distribuyó, en parte, a tiendas de Jaén. Los arrestados, de 59 y 47 años de edad, se enfrentan a un delito grave de hurto, mientras que el tercer implicado está acusado de un presunto delito de receptación.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el puesto de Villa del Río de que se había producido un hurto continuado de muebles recién fabricados, embalados y listos para distribuir en una empresa de la localidad. Con ayuda del Equipo Roca de Montoro, los agentes lograron esclarecer el caso.

El 'modus operandi' de ladrones y comprador

El desarrollo de la investigación permitió averiguar que un vecino de la localidad de Cañete de las Torres había adquirido a otras dos personas, por un precio muy por debajo del precio de fabricación, varios enseres y mobiliario procedente de la empresa que sufrió el hurto, y que el mismo ya había vendido los productos adquiridos a tiendas ubicadas en la provincia de Jaén.

El avance de la investigación permitió identificar a las dos personas que vendieron inicialmente el material hurtado, resultando ser ambos trabajadores de la empresa denunciante que había sufrido el hurto.

Muebles por valor de 15.000 euros

Finalmente, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que el receptor guardaba el resto del mobiliario en una nave industrial que tenía alquilada en la localidad de Cañete de las Torres, procediendo a la incautación tanto de este material como del expuesto en los diferentes establecimientos de la provincia de Jaén, valorado todo en unos 15.000 euros.

La actuación policial se saldó con la recuperación del material sustraído así como la detención de las dos personas acusadas de un delito de hurto y la investigación de una tercera como posible autora de un delito de receptación. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición judicial.