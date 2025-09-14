El Infoca combate dos incendios forestales, en Pozoblanco y Montoro

El Infoca combate dos incendios forestales declarados en la provincia de Córdoba este domingo, uno en Pozoblanco y otro en Montoro.

Concretamente, el fuego que afecta al entorno de la localidad pozoalbense tiene lugar en el paraje conocido como Villafatigas, situado próximo a la carretera de La Canaleja. Allí hay movilizados, según ha informado a este periódico fuentes del Infoca, cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación, un helicóptero pesado, uno semipesado y otro ligero. Junto a ello hay un camión autobomba, cincuenta efectivos terrestres, un grupo de apoyo y un técnico de operaciones. El incendio, que se declaró sobre las 13.00 horas y sigue activo, ha afectado a una zona de pastizal que está próximo a terrenos agrícolas, con olivos.

Vista de la columna de humo del incendio de Pozoblanco desde uno de los medios aéreos del Infoca. / Córdoba

En el caso Montoro, las mismas fuentes señalan que la evolución es favorable y se dará próximamente por controlado. La dificultad de este siniestro, iniciado sobre las 11 de la mañana en la zona conocida como finca El Valle, radicaba en la proximidad con las vías del tren de alta velocidad. En concreto, se ha producido en lo alto de un cerro que es atravesado por un túnel. En este caso, la vegetación afectada es pasto y monte bajo. En los trabajos de control y extinción han trabajado también los bomberos del consorcio provincial y el Infoca, aunque empezó usando cuatro medios aéreos, en estos momentos queda un helicóptero, dos autobombas uy dos grupos de bomberos forestales, es decir, 14 efectivos.