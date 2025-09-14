Conmemoración
La Diputación de Córdoba resalta el valor de las cooperativas "como motor de desarrollo y trabajo colectivo"
La cooperativa San Isidro de Espejo cumple 65 años
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha resaltado el valor de las cooperativas "como motor de desarrollo y de trabajo colectivo" para afrontar los desafíos del campo. Así se ha pronunciado el máximo representante de la institución provincial durante la celebración del acto conmemorativo por el 65 aniversario de la Cooperativa Olivarera San Isidro de la localidad de Espejo.
"Las cooperativas sois un ejemplo de gestión que, desde una estructura común, protegéis intereses, creáis empleo y dais valor al aceite", ha apuntado el presidente. Para Fuentes, "estas instalaciones concentran los molinos y las prensas del pasado, la producción convencional y la ecológica, conjugando calidad, tecnología y adaptación a las exigencias del mercado", señala en una nota de prensa.
En este sentido, elogió a los socios y socias, así como a todos los trabajadores de la cooperativa en estos 65 años y exigió "una defensa más activa en Europa del sector para garantizar la rentabilidad, ya que somos la despensa de todo el continente, y garantizar el relevo generacional".
Por otra parte, el presidente planteó "la urgencia de realizar inversiones en agua por todas las administraciones, incluida la UE, para afrontar los desafíos de las próximas sequías" y recordó que "la Diputación ha puesto en carga más de 35 millones de euros en obras hidráulicas".
Finalmente, Fuentes afirmó que "en el debate de los aranceles hay dos ventajas esenciales de nuestro aceite, la dependencia que tiene EEUU y la magnífica calidad".
