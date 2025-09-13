Delitos medioambientales
Investigada una persona por provocar tres incendios forestales en Palma del Río
Uno de los fuegos arrasó cuatro hectáreas junto al río Genil, muy cerca del núcleo urbano
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Palma del Río, ha investigado a un vecino de la localidad por su presunta implicación en tres incendios forestales ocurridos el pasado mes de agosto, uno de ellos especialmente peligroso por su cercanía al casco urbano y a viviendas del paraje del Pizón.
En uno de ellos se quemaron cuatro hectáreas de pastos, matorrales mixtos y vegetación de ribera en las inmediaciones del río Genil y la Isla del Duque. Según ha informado la Guardia Civil, se temió por su posible propagación hacia zonas habitadas.
Investigación
El Seprona de Hornachuelos inició la investigación tras recibir un aviso de la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil en Córdoba. En el lugar del incendio, los agentes realizaron una inspección ocular y, aplicando el método de evidencias físicas, localizaron el punto exacto de inicio y el medio de ignición del fuego.
Gracias a la colaboración de la Policía Local, se pudo identificar un vehículo desde el cual presuntamente se lanzó un objeto que originó el incendio. Las pesquisas posteriores revelaron indicios de implicación del investigado en otros dos incendios forestales.
El investigado ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas. La Guardia Civil hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos medioambientales.
