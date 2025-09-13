Reciclaje
Epremasa comienza en Rute la instalación de una red de minipuntos limpios
Están destinados al depósito de pilas, bombillas, cartuchos de tóner y pequeños electrodomésticos y habrá 21 en toda la provincia
La Diputación de Córdoba, a través de Epremasa, ha comenzado en Rute la instalación de los primeros minipuntos limpios en la provincia, destinados al reciclado de pequeños electrodomésticos, pilas, tóner de impresoras o bombillas. El objetivo «es hacer accesible y fácil al ciudadano reciclar este tipo de residuos para darles una nueva vida», ha señalado el vicepresidente de Diputación y delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite.
Rute ha sido la primera localidad elegida para la instalación de este tipo de mobiliario urbano, cuyas dimensiones y estética permiten su colocación más cerca que los puntos limpios que se encuentran a las afuera de los municipios.
En próximas fechas la Diputación instalará un total de 21 minipuntos limpios (centros de depósito temporal de residuos) por toda la provincia, con una inversión de 200.000 euros. De momento, este primero ya está instalado en el recinto de la antigua escuela taller de Rute, aunque el alcalde, David Ruiz, ha explicado que están buscando una ubicación más céntrica, «para facilitar al ciudadano que no tenga que hacer desplazamientos al punto limpio del polígono industrial de Las Salinas con pequeños residuos como bombillas, electrodomésticos de mano, tóner o pilas». David Ruiz ya ha solicitado otro de estos contenedores para una segunda ubicación en Rute.
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- Cabra vive un intenso fin de semana de feria
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
- Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
- La Lotería Nacional deja en Villaviciosa parte del primer premio de la Lotería Nacional
- El Ayuntamiento de Priego licita por tercera vez las obras del futuro museo del aceite
- A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río