Epremasa comienza en Rute la instalación de una red de minipuntos limpios

La Diputación de Córdoba, a través de Epremasa, ha comenzado en Rute la instalación de los primeros minipuntos limpios en la provincia, destinados al reciclado de pequeños electrodomésticos, pilas, tóner de impresoras o bombillas. El objetivo «es hacer accesible y fácil al ciudadano reciclar este tipo de residuos para darles una nueva vida», ha señalado el vicepresidente de Diputación y delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite.

Rute ha sido la primera localidad elegida para la instalación de este tipo de mobiliario urbano, cuyas dimensiones y estética permiten su colocación más cerca que los puntos limpios que se encuentran a las afuera de los municipios.

En próximas fechas la Diputación instalará un total de 21 minipuntos limpios (centros de depósito temporal de residuos) por toda la provincia, con una inversión de 200.000 euros. De momento, este primero ya está instalado en el recinto de la antigua escuela taller de Rute, aunque el alcalde, David Ruiz, ha explicado que están buscando una ubicación más céntrica, «para facilitar al ciudadano que no tenga que hacer desplazamientos al punto limpio del polígono industrial de Las Salinas con pequeños residuos como bombillas, electrodomésticos de mano, tóner o pilas». David Ruiz ya ha solicitado otro de estos contenedores para una segunda ubicación en Rute.