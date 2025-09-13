Ceremonia en El Jardinito
Cabra, Mejor Pueblo Mágico de España en 2025
La red española, con más de 150 municipios, subraya sus valores como destino turístico
Cabra recibió esta noche el distintivo que lo acredita como Mejor Pueblo Mágico de España 2025, en el transcurso de una gala celebrada en el Teatro El Jardinito.
La ceremonia la organizó la red de Pueblos Mágicos de España y estuvo presidida por el alcalde, Fernando Priego, que agradeció que se reconozca «el valor patrimonial, natural, etnográfico y cultural de nuestra ciudad, forjado a lo largo de los siglos y que en los últimos años está sirviendo de atractivo para que miles de personas nos visiten para comprobar la magia que vosotros ya visteis aquí y que cada vez más gente conoce y valora».
Durante el acto también recibieron reconocimientos el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, el Camino Mozárabe de Santiago, la Asociación Vías Verdes de Andalucía, la ruta Caminos de Pasión, el GDR de la Subbética, la Mancomunidad e Iprodeco.
La asociación Pueblos Mágicos de España agrupa actualmente a más de 150 pueblos y ciudades de todo el país.
