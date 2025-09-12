Una planta de Epremasa compactará los residuos en Dos Torres para facilitar su traslado a Montalbán

La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, Epremasa, dependiente de la Diputación de Córdoba va a poner en marcha una nueva planta de transferencia para compactar residuos en el centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos que tiene en Dos Torres.

El proyecto ya ha sido licitado con un presupuesto de 569.956 euros y consistirá en la reforma, ampliación y modernización del centro de tratamiento que Epremasa gestiona en el municipio de Los Pedroches para implantar una prensa compactadora multimaterial en sustitución de las «obsoletas placas eyectoras actualmente en uso».

Así se recoge en el proyecto de la actuación en el que se detalla que la planta de transferencia contará con plataformas de descarga de residuos, de transferencia y carga en contenedores.

Una vez realizado el pesaje de los residuos, estos serán conducidos a la plataforma superior, desde la que se realizará la carga del compactador. Finalmente, los contenedores con los residuos compactados serán retirados de la plataforma inferior por vehículos de transporte, con destino al centro de gestión de residuos de Montalbán. En el presupuesto se incluyen otras actuaciones que se van a realizar como la pavimentación, las cimentaciones, los movimientos de tierras, desmontajes y traslados o las cubiertas. Y es que para llevar a cabo la obra se trasladarán el aparcamiento, la báscula y la caseta de control.

Interior de la planta de tratamiento de residuos que Epremasa posee en Dos Torres. / Rafa Sánchez

La licitación incluye la repavimentación del espacio ocupado anteriormente por la antigua planta de transferencia, así como la realización de los desmontajes, traslados y montaje de la báscula puente para pesaje de camiones y su caseta de control y la cubierta del aparcamiento de turismos existente en la entrada. Epremasa indica que no se pretende el almacenamiento de residuos sino la transferencia de los mismos, mediante un equipamiento de prensa compactadora «que pretenda disminuir el volumen ocupado por los residuos, con objeto de optimizar los costes de su transporte de los residuos hasta la planta de gestión de Montalbán». Hasta ahora también han venido trasladándose los residuos en camiones desde el centro de Dos Torres y hasta el complejo medioambiental que la empresa provincial tiene en la localidad de la Campiña Sur.

El vicepresidente de la Diputación y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ya anunció en una visita al centro de Dos Torres la apuesta por estas instalaciones con distintas inversiones como la puesta en marcha de una nueva planta de biorresiduos y un proyecto de instalación de una planta de conformación de balas de residuos plásticos. Lorite indicó que este es un año clave para la empresa provincial en materia de economía circular "y queremos situarnos, con las inversiones previstas en la provincia, a la vanguardia de las políticas verdes".

El plazo de presentación de ofertas para la nueva planta de transferencia de Dos Torres termina el 29 de septiembre y el plazo de ejecución de la actuación es de tres meses.

