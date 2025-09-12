El juez deja en libertad a los tres detenidos por la reyerta con un herido por arma blanca en Lucena

El juez ha acordado la puesta en libertad con cargos de los tres varones detenidos por la Policía Nacional acusados de tentativa de homicidio como consecuencia de la reyerta con arma blanca del pasado martes con un hombre de unos 40 años de edad herido en los exteriores de un bar de Lucena.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación, que han apuntado que las dos primeras detenciones se realizaron el martes y la tercera el miércoles.

Los hechos acontecieron antes de las 14.30 horas del martes, cuando se registró la reyerta, por causas que ahora se investigan. A la zona se trasladaron los agentes de la Policía, así como los sanitarios del 061, que evacuaron al herido al hospital Infanta Margarita de Cabra. Su estado no reviste gravedad.