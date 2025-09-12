Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

El juez deja en libertad a los tres detenidos por la reyerta con un herido por arma blanca en Lucena

El herido, que tuvo que ser trasladado al hospital de Cabra, no reviste gravedad

Exterior de los juzgados de Lucena.

Exterior de los juzgados de Lucena. / M. González

Europa Press

Córdoba

El juez ha acordado la puesta en libertad con cargos de los tres varones detenidos por la Policía Nacional acusados de tentativa de homicidio como consecuencia de la reyerta con arma blanca del pasado martes con un hombre de unos 40 años de edad herido en los exteriores de un bar de Lucena.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación, que han apuntado que las dos primeras detenciones se realizaron el martes y la tercera el miércoles.

Noticias relacionadas y más

Los hechos acontecieron antes de las 14.30 horas del martes, cuando se registró la reyerta, por causas que ahora se investigan. A la zona se trasladaron los agentes de la Policía, así como los sanitarios del 061, que evacuaron al herido al hospital Infanta Margarita de Cabra. Su estado no reviste gravedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
  2. Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
  3. Cabra vive un intenso fin de semana de feria
  4. La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
  5. Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
  6. Cabra vive un nuevo 4 de septiembre con la tradicional 'Bajá' de la Virgen de la Sierra
  7. El Ayuntamiento de Priego licita por tercera vez las obras del futuro museo del aceite
  8. A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río

La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera

La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera

El juez deja en libertad a los tres detenidos por la reyerta con un herido por arma blanca en Lucena

El juez deja en libertad a los tres detenidos por la reyerta con un herido por arma blanca en Lucena

Los precios bajan en agosto un 0,1% en Córdoba, pese a la destacada subida en ocio y restaurantes

Los precios bajan en agosto un 0,1% en Córdoba, pese a la destacada subida en ocio y restaurantes

Identificado el autor de los disparos que hirieron a dos personas en Puente Genil el pasado lunes

Identificado el autor de los disparos que hirieron a dos personas en Puente Genil el pasado lunes

Aurelio Fernández: «Estamos orientando el desarrollo económico hacia la diversificación»

Aurelio Fernández: «Estamos orientando el desarrollo económico hacia la diversificación»

Cabra incrementa en un 25% su plan de ayudas al alquiler para jóvenes, que alcanza los 250.000 euros

Cabra incrementa en un 25% su plan de ayudas al alquiler para jóvenes, que alcanza los 250.000 euros

La urbanización del nuevo polígono industrial de Pozoblanco ya tiene luz verde

La urbanización del nuevo polígono industrial de Pozoblanco ya tiene luz verde

¿Última subida de las temperaturas en Córdoba?: Esto es lo que prevé la Aemet

¿Última subida de las temperaturas en Córdoba?: Esto es lo que prevé la Aemet
Tracking Pixel Contents