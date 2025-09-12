Identificado el autor de los disparos que hirieron a dos personas en Puente Genil el pasado lunes

La Guardia Civil ha identificado ya al presunto autor de los disparos que el pasado lunes causaron dos heridos (un hombre y una mujer) en el municipio de Puente Genil.

Según ha podido saber este periódico, los trabajos de investigación puestos en marcha tras el suceso han dado ya sus primeros frutos con la identificación de la persona que realizó los disparos. A partir de ahora, los trabajos se están centrando en la localización para concluir con la detención del mismo, lo que podría producir en las próximas horas.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, día 8 de septiembre, en una calle de la barriada Juan Rejano de Puente Genil, cuando un vecino de la zona disparó a dos personas. Según fuentes cercanas al operativo, los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar localizaron a las víctimas con lesiones por arma de fuego. El varón presentaba un impacto en el abdomen, mientras que la mujer resultó alcanzada en una pierna. Ambos fueron trasladados en primera instancia al Hospital de Puente Genil, aunque tras ser estabilizados fueron trasladados al hospital Reina Sofía.