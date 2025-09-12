Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día

La consolidación de la afluencia desde el tramo horario del mediodía y la coexistencia de diferentes ambientes y reclamos predominan en una Feria Real de Nuestra Señora del Valle de Lucena, distribuida aún en varios sectores.

La calle principal concita ocho casetas, conviviendo alternativas en la estructura y ornamentación. Desde las instalaciones cerradas y con elaborados diseños, proporcionando además interesantes ofertas gastronómicas, hasta otras opciones basadas en la amplitud y orientadas al baile, asentando el concepto de terraza.

Lucena, a las puertas del fin de semana definitivo de esta celebración veraniega, ha vivido sus primeras tardes con abundante afluencia. Antonio Montilla, de la caseta privada La Buganvilla, aboga por «el buen ambiente» e insiste en la pretensión de que «la gente baje desde el mediodía a comer con amigos y familiares». A punto de cumplir el décimo aniversario, esta asociación, periódicamente, adopta «cambios» en la decoración, mobiliario y farolillos. Hasta en cuatro casetas participa, desde la restauración a la gestión, Joaquín Pineda, quien alude a las tres semanas previas de montaje. Subraya la importancia de «innovar» y que «Lucena tenga la feria que se merece», mencionando los potentes repertorios musicales de sus casetas.

La zona antigua del recinto

La zona antigua, en el originario recinto ferial, aún permanece antes de la necesaria reestructuración del mapa de la feria. La Hermandad del Rocío, la Peña Taurina, Izquierda Unida y el Círculo Lucentino conservan sus propiedades fijas, con disparidad de público y brindando modelos de mayor tranquilidad, comodidad familiar y atentos servicios de repostería.

Los conciertos de Henry Méndez, Medina Azahara, Manuel Cortés o Toreros con Chanclas han empujado a la concurrencia a la Caseta Municipal, compuesta por cuatro barras gestionadas por asociaciones. Con la voluntad de arraigar «un programa para todos los gustos» y que «cada uno tenga su espacio», indicaba la concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, en el mismo escenario se exhibía este viernes el Cantajuegos de Coco y Pepe. Miembro de la Cofradía del Cristo del Amor, Alberto Pineda incidía en que «a nosotros nos viene genial» este catálogo musical y de diversión porque «va muy bien la afluencia de público».

Y ninguna feria adquiere su completa dimensión sin las decenas de atracciones de diversión y puestos de comida y ocio, volcados a la calle y zona de aparcamiento contiguos al Auditorio. La coincidencia del Día del Niño con el inicio del curso escolar suscitó inquietud, pero las familias acudieron en multitud. Tras 57 años en este gremio, Enrique Aranda, lucentino, expresa que «tenían que venir un poquito más al recinto ferial» y «que se animen y bajen», dirigiéndose a lucentinos y vecinos de la comarca.

La Feria del Valle se clausura este domingo con la Feria del Ganado y las sesiones de baile de Ulubai en la Caseta Municipal.