Aniversario
La emisoria Radio Palma celebra sus 40 años de historia
Habrá exposiciones, programas especiales y una fiesta musical para conmemorar la efeméride
El director de antena de Radio Palma Cadena Ser, Manuel Muñoz Rojo, ha presentado este viernes la nueva temporada de la emisora que celebra cuatro décadas de existencia. Muñoz Rojo, acompañado de su equipo de periodistas y colaboradores, ha indicado que "la temporada comienza el próximo lunes 15 de septiembre con la programación habitual" y con los dos periodistas que iniciaron está nueva etapa: Noelia Martín y José Muñoz.
En el cuadragésimo aniversario de Radio Palma, ya se preparan una batería de actos extraordinarios para celebrar esta efemérides. El primero de ellos llegará "esta Navidad", avanzó Muñoz Rojo, y será una exposición de aparatos de radio de distintas épocas, la mayoría de ellas aportadas por Jesús Caro, que colecciona estos aparatos desde hace años.
También se prepara una exposición sobre la historia de la radio en Palma del Río, se recuperarán momentos especiales de la historia de la casa, habrá programas especiales y la radio saldrá a la calle a realizar sus programas en diferentes puntos de la comarca de la Vega del Guadalquivir. También se prepara una fiesta musical junto al Círculo de la Amistad que será para celebrar el día de la radio, el día de los enamorados y carnaval, que tendrá lugar el 14 de febrero.
